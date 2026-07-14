成大醫院2護理師 獲衛福部首屆「臨床護理典範100」殊榮

衛生福利部首度舉辦「臨床護理價值典範100」選拔，表揚全國100位傑出臨床護理人員。成大醫院共有2名護理師獲選，包括深耕乳癌照護27年的乳癌個案管理師洪彩慈，以及投入腎臟照護28年的慢性腎臟病個案管理師暨衛教師郭育甄。兩人獲獎，不僅肯定其專業貢獻，也展現成大醫院護理團隊在臨床照護、病人陪伴及智慧醫療上的深厚實力。

洪彩慈在成大醫院服務27年，歷經復健科、外科加護病房等單位，SARS期間更投入第一線照護，2005年起轉任腫瘤進階護理，取得首屆腫瘤個案管理師、進階護理師及社區衛生護理師資格。

成大醫院每年新增乳癌個案逾650人，洪彩慈從病人確診起即建立一對一LINE及電話聯繫機制，並於2010年首創「個案管理照護門診」，將衛教由被動改為主動陪伴。成大醫院112年至114年間乳癌留治率達95.16%、完治率97.26%。

除臨床照護外，她也與成功大學護理學系合作開發「智慧醫病共享決策輔助工具」，協助病人及家屬共同參與治療決策，並推出「擁抱新生活」E化照護平台及「瞭乳小學堂」講座，協助病友重返正常生活。

洪彩慈也是乳癌多專科醫療團隊的重要溝通橋梁，團隊曾獲國家生技醫療品質獎、國家品質標章及醫策會優秀團隊獎，她的研究成果並刊登於國際期刊Cancers，今年也受邀赴新加坡分享照護經驗。

另一位獲獎者郭育甄長期投入腎臟病照護，曾任透析護理師，深知末期腎臟病患者面對治療選擇的不安，轉任慢性腎臟病衛教師後，將照護重心提前至疾病預防，推動醫病共享決策，協助患者依自身價值與生活需求選擇適合的治療方式，提升治療信心與自我照護能力。

她並整合腎臟科醫師、營養師及藥師等跨專業團隊，建立慢性腎臟病整合照護模式，同時深入社區、偏鄉及校園推廣腎臟病防治教育，與台南市衛生局合作辦理「愛腎月」活動，並攜手成功大學開發LINE智慧照護系統，協助病人健康管理及早期風險辨識，落實智慧醫療與預防醫學。

郭育甄也持續將臨床經驗轉化為研究及品質改善成果，推動全人照護、智慧照護及病人賦權，將護理角色從透析治療延伸至疾病預防。

成大醫院表示，兩位護理師獲獎，不僅是對個人多年投入的肯定，也反映醫院持續推動以病人為中心、跨團隊合作及智慧醫療發展的成果，未來將持續支持護理人員精進專業、投入創新研究，提升照護品質，守護民眾健康。

院方指出，本屆由護理、醫院、產官學及社會團體代表共同評選，依據專業照護、人文關懷、團隊合作、社會影響力及持續精進等面向，綜合書面及影片資料進行審查，表彰護理人員對醫療及社會的卓越貢獻。