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城西防風林與曾文溪出海口現「黑水」 南市府：水產水質檢驗合格

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市府檢驗出爐，城西周遭未上市水產與水質均合格。記者謝進盛／翻攝
南市府檢驗出爐，城西周遭未上市水產與水質均合格。記者謝進盛／翻攝

台南市安南區城西防風林與曾文溪出海口的「黑水」，近日來引發關注，更被指控恐汙染周遭水產，農業局今表示，包括港西養殖生產區鄰近漁塭，以及外海蚵棚區水質，近3年抽檢結果均合格，消費者可安心。

農業局長馮祥勇表示，近來民眾關心安南區城西防風林與曾文溪出海口的「黑水」，經環保局確認為落葉及植物殘體分解，造成水體顏色改變，經各方檢測均指出其中不包含重金屬或硫化物。

農業局漁業科也在第一時間與漁業署聯繫，確認近三年周遭魚塭抽檢，包含動物用藥、染劑及重金屬均為合格標準。

對於外界擔心可能影響外海蚵棚，馮祥勇指出，漁港所每月均對外海蚵棚區水質進行監測，最近一次檢測時間為今年6月24日，各項檢測數值皆符合相關標準。統計近三年監測結果，水質狀況穩定，足以證明城西周邊海域養蚵環境未受影響，牡蠣生產品質及食用安全均有保障。

市府也將確保港西養殖生產區漁民養殖作業維持正常生產，持續落實水產品安全抽驗及海域水質監測，以最嚴謹的態度守護養殖環境與消費者食安，也呼籲外界以科學數據為依據，共同支持台南優質水產品。

南市府檢驗出爐，城西周遭未上市水產與水質均合格。記者謝進盛／翻攝
南市府檢驗出爐，城西周遭未上市水產與水質均合格。記者謝進盛／翻攝

水質 漁業署 台南

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