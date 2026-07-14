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旅遊回家「發燒3天不退」！他看診驚覺罹患重大傷病 醫籲：出門一定要防曬

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒紫外線有可能誘發紅斑性狼瘡，暑假外出務必做好防曬。示意圖／pixabay
醫師提醒紫外線有可能誘發紅斑性狼瘡，暑假外出務必做好防曬。示意圖／pixabay

放假出遊後，身體有任何異狀都需特別注意。近日有民眾到南部旅遊，一周後疑似因感冒發燒3天，沒想到經診所、感染科醫生治療後卻沒有改善，反而連腳踝都腫起來，最後轉診至風濕過敏免疫科才查出罹患「系統性紅斑性狼瘡」。醫師趙祥元呼籲，紫外線常是紅斑性狼瘡的誘發因子，又好發於20歲左右女性，民眾出門務必要做好防曬。

土城醫院風濕過敏免疫科主治醫師趙祥元日前於粉專呼籲「夏天出門一定要做好防曬」，他指出，過去曾收治一名因高燒不退而被感染科醫師轉介來的病患，該患者在發病前一周到南部旅遊，全程無異狀，回家後卻開始發燒，就近至診所就診吃藥後卻沒有見效，直到3天後還在發燒。

隨後病患轉診至醫院感染科進行一系列抽血檢查，並服用一些較後線的抗生素，然而不僅發燒未退，連兩隻腳踝也開始腫大，於是再次被轉診至風濕過敏免疫科，交由他接手。

趙祥元表示當時北部天氣十分炎熱，相信南部太陽更毒辣，故根據患者狀況：發燒、腳踝腫、曾南下曝曬太陽，他心底便有所推測，再經過一連串免疫檢查後，確定是罹患重大傷病「系統性紅斑性狼瘡」。之後針對紅斑性狼瘡進行治療，患者一周後回診已無發燒、腳踝腫大的症狀，接下來就是好好控制，避免疾病復發。

趙祥元呼籲，暑假來臨很多人可能到處去玩，請一定要做好防曬，因為紫外線常是紅斑性狼瘡的誘發因子。

紅斑性狼瘡是一種慢性全身性的自體免疫疾病，好發於20歲至40歲的女性，症狀表現因人而異，十分多元化，常見包括胃口不佳、倦怠、肌肉酸痛、輕微發燒、皮膚疹、毛髮脫落、心悸、呼吸困難、頭痛、貧血等等，當多項症狀同時出現時，即應懷疑罹患紅斑性狼瘡。

紅斑性狼瘡 發燒

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