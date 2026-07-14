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歐盟基因編輯新規周四生效 專家：台灣農業發展有賴政府建立相關法規

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
專家表示，基因編輯可培育產量更佳、品質不變的作物，是開發植物潛力的重要技術。聯合報系資料照
專家表示，基因編輯可培育產量更佳、品質不變的作物，是開發植物潛力的重要技術。聯合報系資料照

歐盟最新的新基因體技術規範（NGTs）將在7月16日本周四生效，明確限制基因編輯作物的編輯數量，並區分基因編輯與基因轉殖，作為基因編輯產品上市提供明確規範。專家表示，氣候對台灣農業的衝擊很大，需要孕育更適合台灣氣候的作物品種，台灣對基因編輯技術的需求高於歐盟，建議政府應需要建立因應基因編輯技術的法規，以因應未來產品進口的檢驗管制與國內研究和農業發展。

台灣科技媒體中心今舉辦線上記者會，台灣大學園藝暨景觀學系教授杜宜殷說，相較於傳統育種、誘變育種和基因改造動輒耗時10到15年，基因編輯育出一個品種只需約5年。相較其他育種技術，基因編輯可以更精準的微調、刪除或關閉植物內的某個內源基因，只需改動少量核苷酸，且不嵌入外源的、非植物的基因，結果與天然突變無異。

杜宜殷說明，基因編輯技術可以加速育種的過程，在全球暖化下，增加作物對抗環境逆境與病蟲害的能力，減少使用農藥或肥料，若有本地投入研發，就比較能發展出適地適種的產品，甚至外銷其他國家。

中興大學園藝系副教授潘怡君表示，歐盟新法案把基因編輯植物分為兩類，第一類的NGT1植物，是以靶向誘變或同源基因轉殖產生，基因編輯的類型與程度與自然發生或傳統育種相同，且不含耐除草劑或產生已知殺蟲物質的性狀；第二類NGT-2則是NGT1以外的其他基因編輯植物。新法規鼓勵永續性的基因編輯植物，若NGT2植物具抗病蟲害、耐極端氣候、提高水與養分利用率或改善營養品質等永續特徵，且不含耐除草劑，法規會給予加速審查、調整風險評估、規費減免等激勵。

潘怡君以正在進行中的研究為例，利用基因編輯減少番茄成熟前的落果狀況以提高產量，說明能利用基因編輯培育產量更佳、品質不變的作物，台灣國土狹小，氣候對本地農業的衝擊很大，需要孕育更適合台灣氣候的作物品種，且基因編輯是開發植物潛力的重要技術，有助於回應環境及農村的議題，因此台灣對這項技術的需求其實高於歐盟，建議台灣需要建立因應基因編輯技術的法規，以因應未來產品進口的檢驗管制與國內研究和農業發展。

歐盟 農產品 基因

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