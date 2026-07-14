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環團批台中港填方區免環評衝擊白海豚遞告知書 台中港務公司回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中港區俯視圖。圖／台中港務分公司提供
台中港區俯視圖。圖／台中港務分公司提供

為搶救台中港的瀕危白海豚，多個環保團體今上午至環境部前召開記者會批評，台中港務分公司2022年聯手交通部規避環評，將台中港南填方區填海造陸工程預定地的開放海域硬拗成「既有防波堤內」，前環保署判定免環評，今依環評法向環境部遞交「公民告知書」，要求環境部立刻開罰，並命港務公司停止實施填海開發行為；台中港務分公司說明，無規避環境影響評估或違法施工情事。

台中港務分公司表示，南填方區工程均依法辦理，並無規避環境影響評估情事。台中港南填方區工程依環境影響評估法及開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準第42條第4款規定，由開發單位提出申請，並於2022年2月23日經主管機關核定，完成程序；港務公司均依主管機關審認結果辦理後續工程，各項行政程序均依法辦理，並無規避環境影響評估或違法施工情事。

港務公司表示， 南填方區工程配合國家港埠發展及公共建設需求辦理。南填方區係台中港整體發展規劃之一環，除提供港區發展及港埠浚挖土方收容需求外，亦配合行政院推動營建剩餘土石方資源循環政策，提供合法、集中且妥善管理之收容空間，降低非法棄置情形，兼顧公共建設推動及環境管理。

港務公司表示，長期配合相關主管機關辦理臺灣白海豚、生態環境及海域環境監測工作，工程施工期間亦依相關規定落實各項環境保護及施工管理措施，持續兼顧港埠建設與海洋生態保育。 港務公司尊重民間團體對海洋環境及台灣白海豚保育之關切，對於各界提出之意見均持續溝通與說明。

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