淡江大橋研擬專屬封橋制度！應對颱風「不比照停班課標準」

淡江大橋通車兩個月，新北市交通局今天在道安會報提出「淡江大橋通車優化關鍵報告」，並提出颱風期封閉制度建議。新北市長侯友宜指出，橋面風況與平面道路不同，不能以一般停班課標準為依據，要求交通局、區公所與中央公路局合作建立常態監測機制，研擬一套屬於淡江大橋的預防性封橋標準，並同步規畫橋下平面道路及淡海輕軌等號誌、管制配套措施。

交通局簡任技正吳政諺指出，淡江大橋在通車前舉行逾200場協調會議，完成道路拓寬、智慧交通建置、公車路網調整及停車攔截等配套，並新增4條公車路線、14處智慧路口、43組CCTV及7處CMS資訊看板，假日也實施大貨車管制，降低周邊道路衝擊。

吳政諺指出，通車過後，透過監控車流，淡江大橋分擔關渡大橋旅次已達40%，高於原先預估的30%，首月更吸引約4成新車流，尤其假日夕陽時段湧入大量賞橋民眾。

市府立刻增設29面疏導牌面、調整橋兩端路口號誌與車流管制、優化公車路線等措施，後續也將持續改善停車、公共運輸及自行車動線。

本次淡江大橋首度面臨巴威颱風，侯友宜說，他在災害應變中心全程緊盯公路局的管制作業，因橋面與橋下風力差異極大，機車、自行車及行人受陣風影響風險高，平均風力8級時，陣風可能已達10級，因此不能等到宣布停班課才封橋，而應依現場風況提前啟動管制。

侯友宜指出，公路局最後有採納新北市建議，先行封閉機車及自行車道，陣風達10級時再全橋封閉，但未來是否還要採更嚴格標準，他要求交通局、區公所要與中央公路局建立常態性風雨監測，透過實際數據建立淡江大橋專屬封橋標準。

侯友宜表示，淡江大橋通車後，他幾乎每周都會前往兩、三次，交通效益確實明顯，橋梁也發揮預期功能，假日人潮較過去增加2、3倍，不少民眾騎自行車、步行上橋賞景，並帶動觀光船及雙層觀光巴士等觀光產業，交通局須隨時掌握車流，並與警察局、區公所、高灘處跨局處合作。

侯友宜也點出，八里端自行車道出現不少體驗型自行車在狹窄自行車道高速行駛，易危及一般自行車騎士及行人安全，要求交通局與公安小組研議管制措施，並重新檢討號誌及通行規範，避免發生事故。

道安顧問邱裕鈞表示，預防性封橋涉及瞬間風速門檻，執行方式須審慎評估，並提前對外充分說明，避免民眾到了現場才發現橋梁封閉要改道。他認為，相較全面封橋，「車速管理」較具彈性且容易執行，可依風速高低調整速限，駕駛人也較能快速反應，但無論採取何種措施，安全仍是最優先考量。