最新脂肪肝治療策略：搭配GLP-1瘦瘦針遠離三高、肥胖、慢性病

台灣不少中壯年族群長期面對高工時、高壓力環境，又背負「上有老、下有小」的家庭責任，常忙到沒有時間照顧健康。健檢報告出現「脂肪肝」，也常被當成吃太好、少運動造成的小紅字，覺得不痛不癢，再追蹤即可，甚至不一定需要追蹤。

醫師提醒，脂肪肝不是單一肝臟問題。若同時合併肥胖、高血壓、高血糖、高血脂或心血管疾病風險，可能代表全身代謝已經亮起警訊。對肩負家庭經濟與照顧責任的中年族群來說，一旦健康倒下，影響的不只是自己，也可能牽動工作、收入與家庭安排。

根據2025年11月發表於《公共科學圖書館：綜合》期刊（PLoS ONE）的韓國研究，每周工時超過60小時的族群，罹患「代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD，俗稱脂肪肝）」的風險，比標準工時者增加約17%。另有觀察性研究指出，每周工時一旦超過50小時，罹患脂肪肝的機率也會上升。

林口長庚醫院胃腸肝膽科教授暨健診中心主任林蔚然觀察該院健檢大數據發現，有高血壓、高血糖、高血脂等三高警訊者，多數也合併脂肪肝、代謝異常，且容易伴隨冠心症等心血管疾病威脅。中壯年40至50歲正值事業衝刺期，也是家庭責任最重的階段，若忽略脂肪肝、三高與肥胖等沉默警訊，慢性共病風險可能持續累積。

林口長庚醫院胃腸肝膽科教授暨健診中心主任林蔚然指出，脂肪肝不是單一肝臟問題。若同時合併肥胖、高血壓、高血糖、高血脂或心血管疾病風險，可能代表全身代謝已亮起警訊。記者蘇湘雲／攝影

以下整理大家常見有關脂肪肝的疑問與解答：

Q1：什麼是「肝包油」？為什麼高工時、高壓族群特別容易有脂肪肝？

高壓與高工時不只是讓人「累」，也會改變生活型態與代謝狀態。長期壓力、睡眠不足、飲食不規律、應酬增加、缺乏運動，都可能讓體重、血糖、血脂與肝臟脂肪一起失控，脂肪肝便可能在沒有明顯症狀的情況下出現。

根據國立中山大學與台灣肝臟研究學會舉辦的APASL(亞太肝臟研究學會)特別會議資料，台灣脂肪肝盛行率約25%至30%，40歲以上中壯年族群更攀升至40%至50%，相當於每兩人就有一人可能有脂肪肝。

韓國研究也指出，長期處於高壓環境，可能造成「下視丘－垂體－腎上腺軸」（HPA軸）功能失調，使身體分泌較多皮質醇，也就是俗稱的壓力荷爾蒙。當胰島素阻抗增加，血糖較不容易進入細胞，肝臟可能將多餘糖分轉成脂肪，進而形成脂肪肝。

林蔚然分析，高科技產業工作者、醫療人員、貨車司機及工廠作業員等高工時、高壓族群，常因行程滿檔、三餐不固定、外食與應酬增加，又缺乏規律運動，使脂肪肝、肥胖與代謝異常逐漸加重。

•高工時、高壓與不良生活型態，會使體重與血糖等失控而引發脂肪肝。

•台灣40歲以上中壯年族群，脂肪肝盛行率高達40%至50%。

•長期高壓會使身體分泌較多皮質醇，增加胰島素阻抗並形成脂肪肝。

Q2：脂肪肝放著不管會怎樣？不只肝硬化，也與心血管風險有關？

脂肪肝最容易被輕忽，是因為多數人沒有明顯症狀。但林蔚然指出，當脂肪肝引起肝臟發炎，演變成代謝性脂肪肝炎，若持續惡化，會走向肝纖維化、肝硬化，甚至增加肝癌風險。

一旦進入肝硬化階段，藥物代謝可能出現問題，治療選項也會受限。更重要的是，脂肪肝與代謝症候群常密不可分，不只影響肝臟，也與糖尿病、心血管疾病、慢性腎病等慢性共病風險有關。

歐洲肝臟研究學會（EASL）2024年公布的代謝功能障礙相關脂肪性肝病管理臨床實踐指南也指出 ，脂肪肝患者承受較高的冠心病、中風、慢性腎病、第二型糖尿病與部分癌症風險。

林蔚然提醒，對中壯年家庭支柱來說，脂肪肝不是健檢報告上的單一紅字，而可能是全身代謝失衡的警訊。一旦體力下降、慢性病惡化，影響的不只是健康，也可能影響工作能力與家庭安排。

•脂肪肝惡化容易演變成肝纖維化、肝硬化，甚至增加罹患肝癌的風險。

•脂肪肝患者常合併三高，並易有心血管疾病與糖尿病等共病風險。

Q3：哪些脂肪肝高風險族群應該及早就醫？

林蔚然提醒，只要健檢發現脂肪肝，就不應只等下一次追蹤，應及早就醫評估。尤其是以下三類族群，更需要確認是否合併肝臟發炎、肝纖維化或其他慢性共病風險。

第1類：糖尿病患者。脂肪肝若合併糖尿病，代表身體代謝可能已經出現更明顯失衡，血糖控制也可能更困難。

第2類：心血管疾病高風險族群，包括高血壓、高血脂、膽固醇異常者。這些族群若又有脂肪肝，代表肝臟與心血管代謝風險可能同時累積。

第3類：健檢發現肝指數（ALT／AST）異常者。肝指數異常可能代表肝臟正在發炎，或肝功能正受到影響，不能只靠自我判斷。

林蔚然強調，脂肪肝合併肥胖、糖尿病、三高或心血管疾病者，更應積極管理體重與代謝問題；若經醫師確認已進展為代謝性脂肪肝炎，且符合藥物適應症，可與醫師討論合適治療選項。

Q4：脂肪肝如何改善？減重、飲食、運動是基礎

想改善脂肪肝，不能只看肝指數，也要同時管理體重、血糖、血脂與血壓。林蔚然指出，雖然約兩成脂肪肝患者屬於體態正常的「泡芙人」，但多數仍合併肥胖或體重過重，因此減重仍是改善脂肪肝的重要基礎。

根據歐洲肝臟研究學會2024年脂肪肝臨床治療指引，體重過重患者若減重5%，可改善肝臟脂肪堆積；若體重減少7%至10%，脂肪肝發炎情況可能趨於緩和；若要進一步改善肝纖維化，體重下降幅度通常需要超過10%。

國立中山大學與APASL特別會議資料也指出 ，高達70%的脂肪肝與肥胖有關，減重5%至10%，有助減少肝脂肪傷害並降低肝臟發炎風險。

飲食方面，歐洲肝臟研究學會建議可採用地中海飲食，食物以橄欖油、蔬菜、水果、堅果、全穀類與魚類為主，並限制含糖飲料、果糖與超加工食品攝取。

運動方面，歐洲肝臟研究學會與歐洲肥胖醫學建議，成人每周應累積至少150分鐘中等強度有氧運動，或75分鐘高強度運動。澳洲運動科學學會也指出，有氧運動搭配抗阻力訓練，有助維持肌肉量並減少內臟脂肪。

林蔚然建議，初期可從快走、慢跑、游泳、騎腳踏車等有氧運動開始，每次運動時間最好超過30分鐘；後期可加入重量訓練，提高基礎代謝率，也有助穩定血糖。

•減重是基礎，體重過重者若減重5%-10%能改善脂肪肝發炎與堆積。

•飲食建議採用地中海飲食，限制含糖飲料與超加工食品的攝取。

•運動建議每週至少150分鐘中等強度有氧運動，並可搭配重訓。

Q5：如何改善脂肪肝？關鍵在是否進展為代謝性脂肪肝炎（MASH）

過去脂肪肝的處置，多以飲食調整、規律運動與體重管理為核心。不過，對於已進展為代謝性脂肪肝炎、且符合藥物適應症的患者，近年也開始有藥物可作為生活型態調整之外的輔助治療選項。

其中，GLP-1為人體腸道分泌的腸泌素，具有促進胰島素分泌、延緩胃排空與調節食慾等作用。隨著體重下降，脂肪肝與相關代謝異常也可能同步改善。

林蔚然指出，並非所有GLP-1藥物皆已經醫學驗證可用於改善脂肪肝或代謝性脂肪肝炎，是否適合使用，仍需依個別診斷結果、共病狀況及藥品核准適應症，由醫師整體評估。目前已有與人體GLP-1高度相似的藥物，在台灣取得治療適應症，讓符合條件的患者，在飲食、運動與減重之外，增加藥物輔助治療。

此外，對於體重嚴重超標（身體質量指數BMI大於30）或有共病的族群，由專科醫師評估需進一步使用內視鏡縮胃或是外科代謝手術等方法並輔以上述藥物治療，才能達到最好的減重效果。

換句話說，健檢發現脂肪肝，不應僅止於追蹤，而應及早就醫進一步評估；特別是合併肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂或心血管疾病風險者，更應及早介入與管理。是否需要藥物，內視鏡縮胃或是手術治療，關鍵不在於「是否有脂肪肝」，而在於是否已進展為代謝性脂肪肝炎、是否符合適應症，以及整體代謝風險是否需要更積極處理。

•GLP-1能促進胰島素分泌、調節食慾，隨體重下降能同步改善脂肪肝。

•BMI大於30或有共病者，經醫師評估可採內視鏡縮胃或代謝手術搭配藥物。

Q6：脂肪肝治療有機會改善嗎？醫師分享門診案例

林蔚然分享，他曾收治一位年約40歲女性，另一半擔心她身材走樣，加上她平常容易感到疲累，因此到醫院健檢，結果發現除了體重超標，也有脂肪肝與肝指數異常。

在醫師評估與建議下，她使用有相關適應症的GLP-1藥物治療，並搭配飲食與運動調整。治療三個月後，體重顯著下降，脂肪肝與肝指數也連動改善。當病患看到體重下降、各項生理指數好轉，自信心也提升，對於持續治療脂肪肝、減重與健康管理更有動力。

林蔚然呼籲，糖尿病患者、高血壓、高血脂或膽固醇異常等心血管疾病風險者，以及肝指數異常者，都是脂肪肝惡化高風險族群。只要健檢發現脂肪肝，尤其又合併肥胖或慢性共病者，就應及早就醫評估，必要時需積極透過藥物，內視鏡縮胃或是代謝手術等介入治療。