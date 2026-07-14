聽新聞
0:00 / 0:00
陳世凱今慰勉玉山氣象站人員 允諾持續提供資源
交通部長陳世凱今天由中央氣象署長呂國臣陪同，赴玉山氣象站視察，陳世凱慰勉長年駐守高山的第一線氣象署同仁，對於同仁在高山嚴峻環境進行氣象觀測任務，守護國人安全，表達高度肯定。
玉山氣象站座落於玉山北峰，成立於1943年，不僅是東北亞最高的氣象站，更是我國海拔最高的行政機關。氣象站除執行每日氣象觀測業務外，更因遼闊站區的視野可涵蓋台灣主要高山區域，在高山救援中亦扮演著重要角色。氣象站長期配合救難任務，即時提供精確的天候觀測資訊，協助內政部空中勤務總隊及相關救難單位研判天候、評估黃金救援時機，有效提升飛航安全及整體救援效率。
陳世凱關心氣象站的太陽能供電系統與同仁起居設施的運作情況，了解駐守人員的工作環境及生活需求。他說，辛苦的第一線同仁是國家寶貴的資產，交通部將持續支持高山氣象站所需的後勤補給、醫療照護、保暖設備及通訊設施，做同仁最堅實的後盾，讓大家安心在崗位上守護國家安全。
他說，期勉玉山氣象站持續發揮獨特地理優勢，從氣象監測預報、防災預警，到山域救援與飛航安全，充分展現亮點功能，交通部也將全力支持中央氣象署，努力打造更智慧、更安全、更具韌性的國家氣象服務體系。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。