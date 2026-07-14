快訊

圖多時事多！115分科地理答案揭曉 荷莫茲海峽、馬太鞍溪堰塞湖都入題

苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

台股盤中挫低1,500點、多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

陳世凱今慰勉玉山氣象站人員 允諾持續提供資源

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部長陳世凱（左）、中央氣象署長呂國臣及玉山氣象站同仁，在玉山氣象站觀景台合影，背景為玉山主峰。圖／中央氣象署提供
交通部長陳世凱（左）、中央氣象署長呂國臣及玉山氣象站同仁，在玉山氣象站觀景台合影，背景為玉山主峰。圖／中央氣象署提供

交通部長陳世凱今天由中央氣象署長呂國臣陪同，赴玉山氣象站視察，陳世凱慰勉長年駐守高山的第一線氣象署同仁，對於同仁在高山嚴峻環境進行氣象觀測任務，守護國人安全，表達高度肯定。

玉山氣象站座落於玉山北峰，成立於1943年，不僅是東北亞最高的氣象站，更是我國海拔最高的行政機關。氣象站除執行每日氣象觀測業務外，更因遼闊站區的視野可涵蓋台灣主要高山區域，在高山救援中亦扮演著重要角色。氣象站長期配合救難任務，即時提供精確的天候觀測資訊，協助內政部空中勤務總隊及相關救難單位研判天候、評估黃金救援時機，有效提升飛航安全及整體救援效率。

陳世凱關心氣象站的太陽能供電系統與同仁起居設施的運作情況，了解駐守人員的工作環境及生活需求。他說，辛苦的第一線同仁是國家寶貴的資產，交通部將持續支持高山氣象站所需的後勤補給、醫療照護、保暖設備及通訊設施，做同仁最堅實的後盾，讓大家安心在崗位上守護國家安全。

他說，期勉玉山氣象站持續發揮獨特地理優勢，從氣象監測預報、防災預警，到山域救援與飛航安全，充分展現亮點功能，交通部也將全力支持中央氣象署，努力打造更智慧、更安全、更具韌性的國家氣象服務體系。

交通部長陳世凱寫下對「最高的感謝」。圖／中央氣象署提供
交通部長陳世凱寫下對「最高的感謝」。圖／中央氣象署提供

交通部長陳世凱（右）致贈玉山氣象站同仁生活用品。圖／中央氣象署提供
交通部長陳世凱（右）致贈玉山氣象站同仁生活用品。圖／中央氣象署提供

交通部長陳世凱（中）、中央氣象署長呂國臣、玉山氣象站主任林文龍，在玉山氣象站前合影。圖／中央氣象署提供
交通部長陳世凱（中）、中央氣象署長呂國臣、玉山氣象站主任林文龍，在玉山氣象站前合影。圖／中央氣象署提供

交通部長陳世凱（右）寫下對「最高的感謝」。圖／中央氣象署提供
交通部長陳世凱（右）寫下對「最高的感謝」。圖／中央氣象署提供

交通部長陳世凱（左）今天由中央氣象署長呂國臣陪同，赴玉山氣象站視察，背景為玉山主峰。圖／中央氣象署提供
交通部長陳世凱（左）今天由中央氣象署長呂國臣陪同，赴玉山氣象站視察，背景為玉山主峰。圖／中央氣象署提供

陳世凱 玉山 內政部

延伸閱讀

本周酷暑熱爆 專家指午後雷陣雨機會高：間歇性大雨或短延時豪雨等級

玉山金號召熱血傳遞愛心

國軍展開5天4夜聯合防禦操演 賴總統：盼朝野共同支持國防預算

新北市議員24載 周雅玲再爭取消防災情勘查車

相關新聞

海鮮配啤酒竟急性腎衰竭 45歲男連續2天「一滴尿都沒有」送急診

夏天氣溫飆高，不少人喜歡下班後到熱炒店、海產攤，大啖生蠔、蝦蟹，再配上一杯冰涼生啤酒。腎臟科醫師洪永祥表示，看似享受的消夜組合，卻可能暗藏傷腎危機。

淡江大橋研擬專屬封橋制度！應對颱風「不比照停班課標準」

淡江大橋通車兩個月，新北市交通局今天在道安會報提出「淡江大橋通車優化關鍵報告」，並提出颱風期封閉制度建議。新北市長侯友宜指出，橋面風況與平面道路不同，不能以一般停班課標準為依據，要求交通局、區公所與中央公路局合作建立常態監測機制，研擬一套屬於淡江大橋的預防性封橋標準，並同步規畫橋下平面道路及淡海輕軌等號誌、管制配套措施。

好市多逾10公噸冷凍蔬菜農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安標準品項，包括蔬果、調味料等共10項產品，其中一批好市多股份有限公司報驗的「美國佬棟綜合蔬菜」，青花菜驗出芬普尼殘留超標、豌豆也檢出農藥大滅松、歐滅松均超標，高達10公噸756.8公斤被食藥署要求退運或銷毀。食藥署針對好市多在邊境調升抽驗比率，提高至「加強抽批查驗」，抽驗比率2至5成。

旅遊回家「發燒3天不退」！他看診驚覺罹患重大傷病 醫籲：出門一定要防曬

放假出遊後，身體有任何異狀都需特別注意。近日有民眾到南部旅遊，一周後疑似因感冒發燒3天，沒想到經診所、感染科醫生治療後卻沒有改善，反而連腳踝都腫起來，最後轉診至風濕過敏免疫科才查出罹患「系統性紅斑性狼瘡」。醫師趙祥元呼籲，紫外線常是紅斑性狼瘡的誘發因子，又好發於20歲左右女性，民眾出門務必要做好防曬。 土城醫院風濕過敏免疫科主治醫師趙祥元日前於粉專呼籲「夏天出門一定要做好防曬」，他指出，過去曾收治一名因高燒不退而被感染科醫師轉介來的病患，該患者在發病前一周到南部旅遊，全程無異狀，回家後卻開始發燒，就近至診所就診吃藥後卻沒有見效，直到3天後還在發燒。 隨後病患轉診至醫院感染科進行一系列抽血檢查，並服用一些較後線的抗生素，然而不僅發燒未退，連兩隻腳踝也開始腫大，於是再次被轉診至風濕過敏免疫科，交由他接手。 趙祥元表示當時北部天氣十分炎熱，相信南部太陽更毒辣，故根據患者狀況：發燒、腳踝腫、曾南下曝曬太陽，他心底便有所推測，再經過一連串免疫檢查後，確定是罹患重大傷病「系統性紅斑性狼瘡」。之後針對紅斑性狼瘡進行治療，患者一周後回診已無發燒、腳踝腫大的症狀，接下來就是好好控制，避免疾病復發。

速效鼻噴劑「治憂鬱24小時見效」 助重鬱患者走出陰霾

一位28歲的女性患者，自國中時期即飽受憂鬱症所苦，長期受到情緒低落及反覆自殺意念困擾，多次因病情惡化住院治療。長期以來，家屬始終擔心患者的身心狀況，無法真正放下心中的憂慮。某次住院期間，中山醫學大學附設醫院身心科醫療團隊評估後，施以速效抗憂鬱鼻噴劑治療，患者的憂鬱症狀獲得明顯改善，自殺風險也逐漸降低，且隨著持續追蹤與治療，病情日益穩定，如今不僅重返正常生活，更自行經營一家小餐廳，展開嶄新的人生篇章。

國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症 疾管署：30多歲男泰國染病

衛福部疾管署公布國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，為北部30多歲本國籍男性，6月中旬自泰國返國後出現發熱、頭暈、頭脹等症狀，6月下旬出現皮疹至醫院就醫，經通報並採檢送驗後，確認為茲卡病毒感染症。目前接觸者及同住者均無症狀，衛生單位已針對個案活動地進行環境孳生源清除及接觸者追蹤，並給予衛教。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。