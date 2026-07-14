陳世凱今慰勉玉山氣象站人員 允諾持續提供資源

交通部長陳世凱今天由中央氣象署長呂國臣陪同，赴玉山氣象站視察，陳世凱慰勉長年駐守高山的第一線氣象署同仁，對於同仁在高山嚴峻環境進行氣象觀測任務，守護國人安全，表達高度肯定。

玉山氣象站座落於玉山北峰，成立於1943年，不僅是東北亞最高的氣象站，更是我國海拔最高的行政機關。氣象站除執行每日氣象觀測業務外，更因遼闊站區的視野可涵蓋台灣主要高山區域，在高山救援中亦扮演著重要角色。氣象站長期配合救難任務，即時提供精確的天候觀測資訊，協助內政部空中勤務總隊及相關救難單位研判天候、評估黃金救援時機，有效提升飛航安全及整體救援效率。

陳世凱關心氣象站的太陽能供電系統與同仁起居設施的運作情況，了解駐守人員的工作環境及生活需求。他說，辛苦的第一線同仁是國家寶貴的資產，交通部將持續支持高山氣象站所需的後勤補給、醫療照護、保暖設備及通訊設施，做同仁最堅實的後盾，讓大家安心在崗位上守護國家安全。

他說，期勉玉山氣象站持續發揮獨特地理優勢，從氣象監測預報、防災預警，到山域救援與飛航安全，充分展現亮點功能，交通部也將全力支持中央氣象署，努力打造更智慧、更安全、更具韌性的國家氣象服務體系。

交通部長陳世凱寫下對「最高的感謝」。圖／中央氣象署提供

交通部長陳世凱（右）致贈玉山氣象站同仁生活用品。圖／中央氣象署提供

交通部長陳世凱（中）、中央氣象署長呂國臣、玉山氣象站主任林文龍，在玉山氣象站前合影。圖／中央氣象署提供

交通部長陳世凱（右）寫下對「最高的感謝」。圖／中央氣象署提供