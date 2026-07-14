蔡阿嘎妻「二伯」hahababy商品遭檢舉 北市環保局要求下架

YouTuber蔡阿嘎妻子「二伯」自創品牌「hahababy」爆涉嫌抄襲風波，近日又傳出旗下商品「蚊不到香包」涉嫌違反環境用藥管理法規定遭檢舉。台北市環保局今證實此事，昨已發文要求業者立即下架違規商品，10天內可提陳述意見，最重可處10萬元。

Hahababy官網介紹「蚊不到香包」是天然防護，「夏天到了，來試試的漢方草本包，使用天然乾燥植物，給你溫和」，成分嚴選「天然草本清香自然，不刺鼻、不含化學成分，嬰幼兒家庭也安心使用」，適用場景「放在門口、室內、枕邊、嬰兒車、書桌、玄關、包包內…隨時隨地防護」。

近日傳出有民眾透過1999檢舉，該項產品涉嫌違反環境用藥管理法的違規廣告；環保局昨也回覆處理情形，「經查該公司未領有環境用藥許可證、環境用藥販賣業或病媒防治業許可執照，逕自廣告販售商品具有防蟲效果，已違反環境用藥管理法規定。本局已函請該網路平台業者將商品下架，後續將依法查處。」

北市環保局水質病媒管制科長林志芳今天表示，環保局接獲1999檢舉，該網路平台業者涉嫌違反環境用藥管理法規定，昨天已發文要求立即下架違規商品，業者10天內可提陳述意見。業者若有陳述，環保局將視內容依法裁處，若無陳述，將依目前既有事實開罰6至10萬元。