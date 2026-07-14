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嘉義民雄雙福醫院落成啟用 增設45病床可眺望開闊山景

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉雙福醫院今天落成啟用，衛福部次長林靜儀（右四）、縣長翁章梁（左五）等人剪綵。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉雙福醫院今天落成啟用，衛福部次長林靜儀（右四）、縣長翁章梁（左五）等人剪綵。記者黃于凡／攝影

戴德森醫療財團法人斥資8億元在嘉義縣民雄鄉打造雙福基督教醫院，衛生福利部次長林靜儀、縣長翁章梁今天參加啟用典禮，提供專科門診、血液透析、手術、復健及早期療育等醫療服務，設有急性病床45床、血液透析床25床及2間手術室，有望提升地方醫療品質。

雙福基督教醫院為地上5層、地下1層建築物，提供胃腸肝膽科、兒科、神經內科、整形外科、直腸外科、泌尿外科、心臟科、新陳代謝科、過敏免疫風溼科等門診服務，另也有住院照護、血液透析、復健及早期療育服務，且比照北部醫療中心設有「640切全景式AI電腦斷層掃描儀」。

雙福分院院長蘇詠程說，「雙福」分院象徵「雙倍的祝福」，從今年開始「為愛多走一哩路」，守護這片土地上人們的健康。此外，戴德森醫療財團法人打造八福長照學苑57床已動土施作，預計2028年完工，可服務鄰近鄉鎮民眾，讓鄉親享有便捷、完整醫療服務。

林靜儀表示，嘉義基督教醫院是區域急重症重要醫院，因為嘉義縣是農業縣，幅員遼闊，醫療資源較少，又面臨長者高齡化，大家為愛多走一哩路，就能讓長者少走一些路，不用等子女過年過節才回家，對地方非常不簡單，希望大家都能盡早篩檢、盡早治療。

翁章梁表示，人生在世難免「辛苦病疼」，長者出門困難重重，讓醫療就近服務很重要，嘉義縣正在發展，但基礎設施還沒跟上，感謝雙福分院落成，促進醫療資源平均發展，另衛福部昨通過在義竹鄉新建醫院，希望能夠再增加中埔鄉，以嘉義市為重心，打造醫療三角布局。

嘉義縣民雄鄉雙福醫院設有640切全景式AI電腦斷層掃描儀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉雙福醫院設有640切全景式AI電腦斷層掃描儀。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉雙福醫院設有急性病床45床、血液透析床25床及2間手術室。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉雙福醫院設有急性病床45床、血液透析床25床及2間手術室。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉雙福醫院設有急性病床45床、血液透析床25床及2間手術室。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉雙福醫院設有急性病床45床、血液透析床25床及2間手術室。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉雙福醫院設有急性病床45床、血液透析床25床及2間手術室。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉雙福醫院設有急性病床45床、血液透析床25床及2間手術室。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉雙福醫院提供兒童早期療育及職能治療服務。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉雙福醫院提供兒童早期療育及職能治療服務。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁 林靜儀

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