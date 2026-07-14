快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

金門醫療登上國際舞台 心導管政策研究赴美發表獲關注

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由清華大學經濟學系教授林世昌指導、金門縣衛生局科長兼清華大學博士生翁郁雯（右二）參與研究，以金門心導管醫療政策為主題，獲選於美國丹佛舉行的Western Economic Association International（WEAI）第101屆年會進行口頭發表，向全球經濟學、健康經濟學及公共政策學者分享金門提升離島急重症醫療的經驗。圖／金門縣衛生局提供
由清華大學經濟學系教授林世昌指導、金門縣衛生局科長兼清華大學博士生翁郁雯（右二）參與研究，以金門心導管醫療政策為主題，獲選於美國丹佛舉行的Western Economic Association International（WEAI）第101屆年會進行口頭發表，向全球經濟學、健康經濟學及公共政策學者分享金門提升離島急重症醫療的經驗。圖／金門縣衛生局提供

由國立清華大學經濟學系教授林世昌指導、金門縣衛生局科長兼清華大學博士生翁郁雯參與的研究，以金門心導管醫療政策為主題，獲選於美國丹佛舉行的Western Economic Association International（WEAI）第101屆年會進行口頭發表，向全球經濟學、健康經濟學及公共政策學者分享金門提升離島急重症醫療的經驗，也讓台灣離島醫療模式躍上國際。

研究團隊蒐集2004年至2023年金門醫療資料，運用差異中的差異法（Difference-in-Differences，DID）及固定效果模型（FEM）分析政策成效。結果顯示，自金門醫院建置心導管醫療服務後，急性心肌梗塞等心血管疾病患者跨海轉診台灣本島治療的比例明顯下降，代表在地急重症處置能力大幅提升，不僅降低病患舟車勞頓與就醫時間，也改善離島醫療可近性。

研究指出，醫療資源在地化除提升醫療效率，也強化離島醫療體系韌性；透過因果推論方法評估政策效果，較傳統描述性研究更具實證力，因此受到健康經濟學及公共政策領域學者關注，可望成為偏遠及離島醫療政策的重要參考。

這項研究也是國立清華大學、衛生福利部金門醫院與金門縣衛生局跨域合作成果，研究團隊感謝金門醫院長期支持醫療實務與學術研究，讓多年累積的臨床經驗轉化為具國際影響力的研究成果，進一步提升金門醫療能見度。

代表研究團隊赴美發表的翁郁雯表示，離島醫療始終是金門重要課題，此行與各國學者交流收穫豐富，也獲得許多研究建議，未來將持續深化與金門醫院合作，推動以實證為基礎的醫療政策研究，優化醫療資源配置，提升離島醫療品質，並讓金門醫療發展經驗持續與國際接軌，在公共政策及學術領域發揮更大影響力。

金門縣衛生局科長兼清華大學博士生翁郁雯參與研究，以金門心導管醫療政策為主題，到美國進行學術報告，向各界分享金門提升離島急重症醫療的經驗。圖／金門縣衛生局提供
金門縣衛生局科長兼清華大學博士生翁郁雯參與研究，以金門心導管醫療政策為主題，到美國進行學術報告，向各界分享金門提升離島急重症醫療的經驗。圖／金門縣衛生局提供

金門 清華大學 美國

延伸閱讀

玉山銀、新光醫院拚韌性醫療

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

國立清華大學玉山學者北森武彥：勇於夢想尚未存在的技術 從東京到臺灣打造微流體的創新落地實踐

全球首例 機器人執行活體開刀手術

相關新聞

海神颱風「夭折」全台飆高溫 台中以北+南投慎防短延時豪大雨

今天高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，未來天氣有兩個重點，一是午後雷雨要特別留意，會伴隨短延時豪大雨，尤其在山區和中部以北地區要留意強降雨的情形。但是在沒有下雨的時候，天氣比較悶熱，防曬、防熱傷害。另外，明天、周四台東有焚風發生機會。

好市多逾10公噸冷凍蔬菜農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安標準品項，包括蔬果、調味料等共10項產品，其中一批好市多股份有限公司報驗的「美國佬棟綜合蔬菜」，青花菜驗出芬普尼殘留超標、豌豆也檢出農藥大滅松、歐滅松均超標，高達10公噸756.8公斤被食藥署要求退運或銷毀。食藥署針對好市多在邊境調升抽驗比率，提高至「加強抽批查驗」，抽驗比率2至5成。

速效鼻噴劑「治憂鬱24小時見效」 助重鬱患者走出陰霾

一位28歲的女性患者，自國中時期即飽受憂鬱症所苦，長期受到情緒低落及反覆自殺意念困擾，多次因病情惡化住院治療。長期以來，家屬始終擔心患者的身心狀況，無法真正放下心中的憂慮。某次住院期間，中山醫學大學附設醫院身心科醫療團隊評估後，施以速效抗憂鬱鼻噴劑治療，患者的憂鬱症狀獲得明顯改善，自殺風險也逐漸降低，且隨著持續追蹤與治療，病情日益穩定，如今不僅重返正常生活，更自行經營一家小餐廳，展開嶄新的人生篇章。

最新脂肪肝治療策略：搭配GLP-1瘦瘦針，遠離三高、肥胖、慢性病

台灣不少中壯年族群長期面對高工時、高壓力環境，又背負「上有老、下有小」的家庭責任，常忙到沒有時間照顧健康。健檢報告出現「脂肪肝」，也常被當成吃太好、少運動造成的小紅字，覺得不痛不癢，再追蹤即可，甚至不一定需要追蹤。

陳世凱今慰勉玉山氣象站人員 肯定守護山域安全 允諾持續提供資源

交通部長陳世凱今天由中央氣象署長呂國臣陪同，赴玉山氣象站視察，陳世凱慰勉長年駐守高山的第一線氣象署同仁，對於同仁在高山嚴峻環境進行氣象觀測任務，守護國人安全，表達高度肯定。

蔡阿嘎妻「二伯」hahababy商品遭檢舉 北市環保局要求下架

YouTuber蔡阿嘎妻子「二伯」自創品牌「hahababy」爆涉嫌抄襲風波，近日又傳出旗下商品「蚊不到香包」涉嫌違反環境用藥管理法規定遭檢舉。台北市環保局今證實此事，昨已發文要求業者立即下架違規商品，10天內可提陳述意見，最重可處10萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。