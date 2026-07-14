金門醫療登上國際舞台 心導管政策研究赴美發表獲關注

由國立清華大學經濟學系教授林世昌指導、金門縣衛生局科長兼清華大學博士生翁郁雯參與的研究，以金門心導管醫療政策為主題，獲選於美國丹佛舉行的Western Economic Association International（WEAI）第101屆年會進行口頭發表，向全球經濟學、健康經濟學及公共政策學者分享金門提升離島急重症醫療的經驗，也讓台灣離島醫療模式躍上國際。

研究團隊蒐集2004年至2023年金門醫療資料，運用差異中的差異法（Difference-in-Differences，DID）及固定效果模型（FEM）分析政策成效。結果顯示，自金門醫院建置心導管醫療服務後，急性心肌梗塞等心血管疾病患者跨海轉診台灣本島治療的比例明顯下降，代表在地急重症處置能力大幅提升，不僅降低病患舟車勞頓與就醫時間，也改善離島醫療可近性。

研究指出，醫療資源在地化除提升醫療效率，也強化離島醫療體系韌性；透過因果推論方法評估政策效果，較傳統描述性研究更具實證力，因此受到健康經濟學及公共政策領域學者關注，可望成為偏遠及離島醫療政策的重要參考。

這項研究也是國立清華大學、衛生福利部金門醫院與金門縣衛生局跨域合作成果，研究團隊感謝金門醫院長期支持醫療實務與學術研究，讓多年累積的臨床經驗轉化為具國際影響力的研究成果，進一步提升金門醫療能見度。

代表研究團隊赴美發表的翁郁雯表示，離島醫療始終是金門重要課題，此行與各國學者交流收穫豐富，也獲得許多研究建議，未來將持續深化與金門醫院合作，推動以實證為基礎的醫療政策研究，優化醫療資源配置，提升離島醫療品質，並讓金門醫療發展經驗持續與國際接軌，在公共政策及學術領域發揮更大影響力。