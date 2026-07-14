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台東飛澎湖不用再轉機！直航包機9月開飛 民眾期待輕鬆玩離島
台東旅遊交通再添新選擇！縣府攜手華府旅遊集團推出「台東－澎湖」直航包機三日遊，9月11日、13日及9月15日、17日共4架次往返，民眾可直接從台東機場搭機前往澎湖，免去轉機及長途往返奔波，展開便利的離島旅程。
縣府觀光發展處表示，縣府近年持續推動國內外包機及直航航線，希望強化台東對外交通網絡，此次首次規畫台東直飛澎湖包機，一周安排4架次，不僅串聯東部與離島觀光資源，也盼促進兩地觀光交流與產業合作。
縣府指出，過去台東民眾前往澎湖旅遊，多需搭乘其他交通工具轉往外縣市機場，再轉機前往澎湖，時間成本較高。此次直航包機開通，提供東部民眾更便利的離島旅遊方式，也讓澎湖旅客未來有機會探索台東觀光。
此次三日遊行程以澎湖自然景觀、人文歷史及在地美食為主軸，安排走訪媽宮古城、天后宮、施公祠、萬軍井及觀音亭等文化景點，並體驗澎湖特色海鮮與地方飲食。
行程另規畫南海跳島行程，前往七美、望安欣賞海島風光，並安排參觀小門地質探索館、澎湖跨海大橋、通樑古榕、二崁傳統聚落及大菓葉柱狀玄武岩等知名景點，帶領旅客深度感受澎湖自然與文化魅力。
縣府表示，即日起開放報名，有意搭乘台東直飛澎湖包機的民眾，可洽蝴蝶蘭大樂旅行社、勝芳旅行社、普悠瑪旅行社、翔天旅行社及星航旅行社詢問。
消息傳出後，不少台東民眾表示期待，過去前往澎湖旅遊，多需先搭車前往其他縣市機場，再轉乘航班或船班，不僅耗費時間，也增加旅途負擔。如今台東直飛澎湖，省下交通轉乘時間，對想安排離島假期的民眾來說，多了一項方便的新選擇。
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