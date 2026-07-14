影／人工生殖法審議 婦團呼籲優先保障單身女性及女同志伴侶生育權

立法院社福及衛環委員會本會期審查「人工生殖法」修正草案。單身女性代表Sharlene、婦女新知基金會倡議部主任陳政隆、台灣女人連線理事長林綠紅、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、台灣婦女團體全國聯合會執行秘書陳惠雯等人，上午在立法院舉行記者會呼籲「優先保障單身女性及女同志伴侶生育權」。

出席婦女團體表示，為落實女性生育自主，立法院應盡快修正「人工生殖法」，將單身女性與女性同婚配偶納入適用對象。同時代理孕母制與人工生殖法應脫鉤處理，避免修法持續延宕，損害女性權益。Sharlene表示，自己經歷了艱困的醫療過程才完成凍卵，卻發現受到法律制度的限制，無法確定自己將來是否可以使用自己的卵子。