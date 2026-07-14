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旅客攜帶現鈔貴重物品出入國境 線上預報後須海關查驗完成申報

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高雄海關表示，為提升旅客通關便利性，海關已提供旅客線上預先申報逾限額之現金等物品，以節省現場填寫資料時間。惟海關提醒，線上申報僅預先登錄資料，尚未完成法定申報程序，旅客入境時須至紅線檯、出境則至海關服務檯向海關申報查驗後通關，始完成申報程序。

高雄關進一步說明，旅客出入境時，如攜帶新臺幣現鈔逾10萬元、人民幣逾2萬元、外幣現鈔逾等值美元1萬元、無記名有價證券逾等值美元1萬元、黃金逾等值美元2萬元，或鑽石、寶石、白金等具洗錢風險之貴重物品逾等值新臺幣50萬元，均應依規定向海關申報。

海關為提供出入境旅客更便捷通關服務，洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第4條自111年修正旅客得以電腦或行動裝置等設備，於通關前預先將超逾限額之洗錢防制物品申報內容傳輸至關港貿單一窗口。

惟近來實務發現，部分旅客因不熟悉流程，誤以為線上傳輸即完成申報，未於通關前向海關臨櫃申報而影響通關權益。該關強調，線上預先申報僅為便利旅客事先登錄，實際通關時仍須向海關申報，經海關線上調閱申報資料並查驗後，方申報完成。

高雄關呼籲，出入國境攜帶逾前揭規定之現金、黃金、鑽石、寶石及白金等物品者，應主動向海關申報。旅客如對規定有疑義，出國前可至海關出境服務檯；入境時至紅線檯向海關詢問，以確保自身權益。

海關 高雄

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