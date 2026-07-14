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連城路交通黑暗期將終結 萬大中和線一期年底還路於民

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
萬大中和線一期工程造成地方長期交通黑暗期，預計年底可還路於民。圖／新北市捷運局提供
萬大中和線一期工程造成地方長期交通黑暗期，預計年底可還路於民。圖／新北市捷運局提供

萬大中和線一期預計明年底完工，十餘年施工期，讓新北中和、土城連城路周邊陷入交通黑暗期。台北市捷運局今天在新北市道安會報指出，新北端各站道路復舊、還路於民預計年底前先完工，包括人行道拓寬、增設行人庇護島與偏心左轉車道等。地方交通黑暗將迎來曙光。

台北市捷運局今天在新北市道安會報指出，萬大中和線新北轄段全長5.7公里，在新北設有永平國小站、中和站、連城錦和站、中和高中站、莒光站五站及金城機廠。

台北市捷運局指出，中和站、連城錦和站、中和高中站及金城路三段等路段圍籬，預計今年底恢復車道。連城錦和站拓寬人行道最寬可達3.3公尺，改善路段超過600公尺；金城路三段恢復車道後，將採車彎式停車格設計，不影響主線車流，並維持原有停車格數，兼顧交通與停車需求，並將電箱、控制箱等設施集中至設施帶，淨空步行空間。

而中和站將透過地下連通道銜接環狀線，並新增行人庇護島及偏心左轉車道；連城錦和站聯合開發大樓將提供45席汽車、200席機車及400席自行車停車位。

莒光站及金城機廠則將新設6公尺及20公尺聯外道路，往返莒光路與金城路三段行車時間可望縮短約一半，並提供204席機車、自行車停車位及200席YouBike空間，提升整體接駁便利性。

侯友宜表示，道路復舊及交通改善不必等到捷運全線完工，讓車道、人行道及通學環境盡快恢復，也減少施工對沿線商家的衝擊，市府將持續緊盯工程進度，要求同步完成約2.7公里人行道及高中、國小周邊通學廊道改善。

他也指出，三鶯線試營運後，大量旅客經頂埔站轉乘板南線，造成板南線尖峰時段壅擠，萬大中和線未來可望分擔約三分之一旅運量，是紓解板南線的重要路線，希望工程進度不要延宕。

道安顧問陳艾懃會中指出，此次簡報著重人行環境改善，但車行動線優化可再檢視，尤其偏心左轉車道設置後，應搭配路型及交通號誌調整，尤其連城錦和站周邊約600公尺路段規畫設置8處行人庇護島及5處偏心左轉車道，沿線交通號誌及路型配置要再檢討，才能有效提升路口運作效率。

在地商家直言，萬大中和線施工已歷經十多年，長期圍籬、道路縮減，對生意及生活影響超大，光是會車不慎，就可能造成大塞車，希望雙北交通單位加速道路復原，讓沿線加速發展。

中和 人行道 行人

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