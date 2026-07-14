快訊

顧客至上？新版職場不法侵害指引增「奧客條款」 雇主應優先保護員工

考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

下班帶傘！8縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

白飯減半血壓仍狂飆？營養師揪「隱形渣男」：湯汁留給老闆洗

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師曾建銘指出，控醣控得戰戰兢兢，血壓計數字還是很高時，問題可能出在默默吃進去的「隱形鈉」。 圖／AI生成
營養師曾建銘指出，控醣控得戰戰兢兢，血壓計數字還是很高時，問題可能出在默默吃進去的「隱形鈉」。 圖／AI生成

每天控醣控得戰戰兢兢，血壓計數字還是高達150 mmHg？很多糖尿病患者為了解決健康問題，白飯精準秤重、水果減半再減半、甜食不敢碰，血糖控制得很好，一看血壓計卻持續亮紅燈。對此，營養師曾建銘在臉書粉專指出，先不要急著把無辜的白飯再砍半，問題可能出在默默吃進去的「隱形鈉」，它就像感情裡的渣男，表面上看起來無害，卻默默把你拉入深淵。

曾建銘引述權威醫學期刊《JAMA Internal Medicine》近期發表的DASH4D研究指出，第二型糖尿病患者如果採用「糖尿病版 DASH（得舒）飲食」搭配「低鈉飲食」，收縮壓平均可以再下降約4.6 mmHg，這在心血管世界裡往往是安全與紅燈的分水嶺。外食族若想控制血壓，必須記住四個「餐桌潛規則」

潛規則一：湯汁，留給老闆洗碗（不要喝完）

牛肉麵、餛飩麵、火鍋湯、羹湯、關東煮湯，料撈起來吃，湯喝個一兩口試味道就好，千萬別當水灌。

潛規則二：醬料，請跟它們「保持距離」

便當滷汁、淋在燙青菜上的醬油膏、沙茶醬、豆瓣醬，點餐時大喊一聲：「醬料另外放！」用沾的少掉大半的鈉。

潛規則三：加工肉品，比魔王還隱形

火腿、培根、香腸、貢丸、魚丸、蟹肉棒鈉含量高到嚇死人，早餐店若天天吃這類三重奏，血壓保證被拖住，應一周吃一兩次就好。

潛規則四：每餐補一份「綠色蔬菜」

蔬菜能幫血糖踩煞車，裡面的「鉀」更是排鈉神隊友。但若本身腎功能不好或健檢報告血鉀已偏高，就不能狂吃，須請專業營養師調整。

曾建銘提到，外食族面對一日的「減鈉修煉場」，往往都在演以下四幕生活場景。第一幕在傳統便當店，當老闆準備往白飯淋上那勺滷了十年的靈魂老滷汁時，請立刻大喊「老闆！手下留汁！我的飯不要淋滷汁！」，光是這個動作直接少掉幾百毫克的鈉。

第二幕在麵攤或涮涮鍋，請在心裡默念「精華都在料裡了，湯喝兩口意思到就好」，將高鈉精華優雅地留在碗底給老闆洗。

第三幕則在連鎖早餐店，「大冰奶配鐵板麵加火腿培根，醬油膏加爆」是讓血壓爆炸的終極公式，改點原味蛋餅或里肌蛋吐司，並主動將「醬油膏減半」。

第四幕來到便利商店，挑午餐眼睛別只看熱量綠色數字，請將視線往下移兩公分直奔營養標示的「鈉」那一行，如果一盒就破1000毫克，請默默放回去。

曾建銘營養師強調，糖尿病的飲食管理從來就不是「單一選項」的填充題。真正完整的照護，必須把血糖、血壓、血脂、腎功能、血鉀、用藥和外食習慣全部放進同一個天秤上來看。如果你的血糖已經過關，血壓卻還卡在半山腰，下一步絕對不是把飯砍得更少、讓自己挨餓。

高血壓 血糖 白飯 營養師 糖尿病

延伸閱讀

大哥脖子痛到不能轉！醫見紅印揭兇手是牠：雨後開燈要注意

無視健檢紅字3年…男腹瀉就醫已大腸癌4期 曝裝人工肛門血淚抗癌史

遊韓叫外送不再是文盲！APP支援中文點餐 手機收不到驗證碼1招解決

誰無辜？蔡阿嘎夫妻Hahababy陷抄襲疑雲 網怒：最慘的是這群人

相關新聞

下班帶傘！8縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

中央氣象署下午16時20分針對北北桃等8縣市發布豪雨及大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(14)日新竹縣地區有局部大雨或豪雨，台北至台中及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

白飯減半血壓仍狂飆？營養師揪「隱形渣男」：湯汁留給老闆洗

每天精準秤重、控醣控得戰戰兢兢，血壓計數字還是高達150 mmHg？很多糖尿病患者為了解決健康問題，白飯精準秤重、水果減半再減半、甜食不敢碰，血糖控制得很好，一看血壓計卻持續亮紅燈。對此，營養師曾建銘在臉書粉專分享指出，先不要急著把無辜的白飯再砍半。問題可能出在默默吃進去的「隱形鈉」，就像感情裡的渣男，表面上看起來無害卻默默把你拉入深淵。

萬里溪堰塞湖蓄水量逾9成 林保署：2天內恐達溢流水位

農業部今下午召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，目前堰塞湖推估蓄水量約463.88萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的90.96%，湖水位距離可能溢流口約2.68公尺，目前雖是黃色警戒，但預估未來兩天將達到可能溢流水位。

重機上國道再卡關 高公局：每年民調結果差不多…改2年辦一次

重機騎士日夜期盼能上國道，但如今恐怕夢想難以實現。交通部2013年跟2025年間共做過12次民調，今年民調結果原本預計近日出爐，但卻遲遲沒有公布。高公局坦言，因為近來民調結果「差異不大」，因此調整為2年舉辦一次、下次預計於明年辦理。

30歲女莫名腰痛竟因「站立腎臟下墜8公分」 醫揭警訊：太瘦是關鍵

一站起身腎臟竟像斷了線的氣球一樣，「下墜」整整8公分！腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專分享了一名三十歲林小姐的真實遭遇。她長期深受莫名腰痛與噁心感所苦，看遍了各科卻始終找不到病因，直到最後安排接受「站立式顯影檢查」，才驚恐地發現自己的腎臟與常人不同。她的腎臟只要一站立，就會往下暴跌8公分，這在醫學上被診斷為「游離腎」，也就是俗稱的腎下垂。

新冠病例激增34.4%連5周升溫 疾管署：最快本周進入流行期

國內新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署發言人曾淑慧說，7月5日至11日新冠門急診就診計2811人次，較前一周上升34.4%，7月7日至13日新增17例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。新冠疫情已連續5周出現上升趨勢，目前疫情仍在低點震盪，但以數理模式分析，預估本周或下周進入流行期，健保門急診就醫恐達5000人次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。