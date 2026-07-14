白飯減半血壓仍狂飆？營養師揪「隱形渣男」：湯汁留給老闆洗

每天控醣控得戰戰兢兢，血壓計數字還是高達150 mmHg？很多糖尿病患者為了解決健康問題，白飯精準秤重、水果減半再減半、甜食不敢碰，血糖控制得很好，一看血壓計卻持續亮紅燈。對此，營養師曾建銘在臉書粉專指出，先不要急著把無辜的白飯再砍半，問題可能出在默默吃進去的「隱形鈉」，它就像感情裡的渣男，表面上看起來無害，卻默默把你拉入深淵。

曾建銘引述權威醫學期刊《JAMA Internal Medicine》近期發表的DASH4D研究指出，第二型糖尿病患者如果採用「糖尿病版 DASH（得舒）飲食」搭配「低鈉飲食」，收縮壓平均可以再下降約4.6 mmHg，這在心血管世界裡往往是安全與紅燈的分水嶺。外食族若想控制血壓，必須記住四個「餐桌潛規則」：

潛規則一：湯汁，留給老闆洗碗（不要喝完）

牛肉麵、餛飩麵、火鍋湯、羹湯、關東煮湯，料撈起來吃，湯喝個一兩口試味道就好，千萬別當水灌。

潛規則二：醬料，請跟它們「保持距離」

便當滷汁、淋在燙青菜上的醬油膏、沙茶醬、豆瓣醬，點餐時大喊一聲：「醬料另外放！」用沾的少掉大半的鈉。

潛規則三：加工肉品，比魔王還隱形

火腿、培根、香腸、貢丸、魚丸、蟹肉棒鈉含量高到嚇死人，早餐店若天天吃這類三重奏，血壓保證被拖住，應一周吃一兩次就好。

潛規則四：每餐補一份「綠色蔬菜」

蔬菜能幫血糖踩煞車，裡面的「鉀」更是排鈉神隊友。但若本身腎功能不好或健檢報告血鉀已偏高，就不能狂吃，須請專業營養師調整。

曾建銘提到，外食族面對一日的「減鈉修煉場」，往往都在演以下四幕生活場景。第一幕在傳統便當店，當老闆準備往白飯淋上那勺滷了十年的靈魂老滷汁時，請立刻大喊「老闆！手下留汁！我的飯不要淋滷汁！」，光是這個動作直接少掉幾百毫克的鈉。

第二幕在麵攤或涮涮鍋，請在心裡默念「精華都在料裡了，湯喝兩口意思到就好」，將高鈉精華優雅地留在碗底給老闆洗。

第三幕則在連鎖早餐店，「大冰奶配鐵板麵加火腿培根，醬油膏加爆」是讓血壓爆炸的終極公式，改點原味蛋餅或里肌蛋吐司，並主動將「醬油膏減半」。

第四幕來到便利商店，挑午餐眼睛別只看熱量綠色數字，請將視線往下移兩公分直奔營養標示的「鈉」那一行，如果一盒就破1000毫克，請默默放回去。

曾建銘營養師強調，糖尿病的飲食管理從來就不是「單一選項」的填充題。真正完整的照護，必須把血糖、血壓、血脂、腎功能、血鉀、用藥和外食習慣全部放進同一個天秤上來看。如果你的血糖已經過關，血壓卻還卡在半山腰，下一步絕對不是把飯砍得更少、讓自己挨餓。