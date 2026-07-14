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速效鼻噴劑「治憂鬱24小時見效」 助重鬱患者走出陰霾

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
醫師指出，速效抗憂鬱鼻噴劑為目前領先之療法。示意圖／AI生成
醫師指出，速效抗憂鬱鼻噴劑為目前領先之療法。示意圖／AI生成

一位28歲的女性患者，自國中時期即飽受憂鬱症所苦，長期受到情緒低落及反覆自殺意念困擾，多次因病情惡化住院治療。長期以來，家屬始終擔心患者的身心狀況，無法真正放下心中的憂慮。某次住院期間，中山醫學大學附設醫院身心科醫療團隊評估後，施以速效抗憂鬱鼻噴劑治療，患者的憂鬱症狀獲得明顯改善，自殺風險也逐漸降低，且隨著持續追蹤與治療，病情日益穩定，如今不僅重返正常生活，更自行經營一家小餐廳，展開嶄新的人生篇章。

中山附醫身心科主任朱柏全說，速效抗憂鬱鼻噴劑為目前領先之療法，適用於急性自殺想法或行為的重鬱症，以及難治性憂鬱症患者。相較於傳統抗憂鬱藥物往往需數周時間才能逐步發揮療效，臨床研究顯示，部分患者在接受鼻噴劑治療後的24小時內，即可感受到憂鬱症狀及自殺意念獲得改善，為高風險患者爭取寶貴治療時機。

此外，速效抗憂鬱鼻噴劑療法採鼻噴方式給藥，治療流程便利，在專業醫療團隊監測下安全性良好，常見副作用相對傳統藥物還要來得少，並且可妥善管理，兼具快速性與有效性的創新治療選擇。

朱柏全說，憂鬱症雖是一種可治療的疾病，但不同患者的病程與治療反應存在差異。部分患者即使接受多種藥物治療，症狀仍未能獲得理想控制。近年來速效抗憂鬱治療的發展，不僅提供醫師更多元的治療選擇，也為傳統治療效果有限的患者帶來新的希望，有助於及早穩定病情並提升生活品質。

他說，中山附醫身心科身心科醫療團隊至今已累積約300至500人次治療經驗，累積豐富治療成果與相關實務經驗。憂鬱症並非單純情緒低落，而是一種需要專業診斷與治療的疾病，若自身或親友長期出現情緒低落、失去興趣、失眠、疲憊感，甚至產生自傷或自殺念頭時，應及早尋求精神醫療協助，透過適當治療與支持，多數患者皆有機會走出疾病陰霾，重新找回生活的希望與力量。

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憂鬱症 自殺

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