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好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

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好市多逾10公噸冷凍蔬菜農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安標準品項，包括蔬果、調味料等共10項產品，其中一批好市多股份有限公司報驗的「美國佬棟綜合蔬菜」，青花菜驗出芬普尼殘留超標、豌豆也檢出農藥大滅松、歐滅松均超標。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安標準品項，包括蔬果、調味料等共10項產品，其中一批好市多股份有限公司報驗的「美國佬棟綜合蔬菜」，青花菜驗出芬普尼殘留超標、豌豆也檢出農藥大滅松、歐滅松均超標。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安標準品項，包括蔬果、調味料等共10項產品，其中一批好市多股份有限公司報驗的「美國佬棟綜合蔬菜」，青花菜驗出芬普尼殘留超標、豌豆也檢出農藥大滅松、歐滅松均超標，高達10公噸756.8公斤被食藥署要求退運或銷毀。食藥署針對好市多在邊境調升抽驗比率，提高至「加強抽批查驗」，抽驗比率2至5成。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，1批由業者「好市多股份有限公司」報驗美國冷凍綜合蔬菜，豌豆檢出殘留農藥大滅松0.06ppm及歐滅松0.01ppm，青花菜檢出殘留農藥芬普尼0.002ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑大滅松及歐滅松為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.01ppm，芬普尼須低於0.001ppm，這批美國的冷凍綜合蔬菜必須退運或銷毀。

2批法國輸入乾酪，檢出大腸桿菌不合格，劉芳銘說，第1批是由輸入業者「東遠國際有限公司」報驗的法國乾酪，在5個樣品中，其中3個樣品每公克檢出大腸桿菌最確數為15及23。 第2批是由輸入業者「莫瑞爾有限公司」報驗的法國乾酪，在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數為460、1100以及大於1100，均超過法規上限。

劉芳銘指出，食藥署針對「東遠國際有限公司」及「莫瑞爾有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%；統計今年1月6日至7月6日共受理法國乾酪報驗1482批，檢驗不合格5批、不合格率0.3%，原因均為大腸桿菌不合格，食藥署自今年6月9日起至8月13日止，已在邊境針對法國乾酪採加強抽批查驗，抽驗比率2至5成。

依「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。

食藥署 好市多 農藥殘留 致癌沙拉油

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