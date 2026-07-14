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獲優良新人獎桃療社工陳力慈：傷痕不會消失但能成為理解的入口

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園療養院社工師陳力慈（右）今在衛福部第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮上，獲頒優良新人獎。她說「看見傷痕裡的光」是自己始終沒有放下的信念。圖／部桃提供
桃園療養院社工師陳力慈（右）今在衛福部第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮上，獲頒優良新人獎。她說「看見傷痕裡的光」是自己始終沒有放下的信念。圖／部桃提供

「每一道傷痕，都可能成為改變的起點。」桃園療養院社工師陳力慈今在衛福部第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮上，獲頒優良新人獎。她說，「看見傷痕裡的光」是自己踏入精神醫療社會工作的初衷，也是這些年陪伴病人走過低谷時，始終沒有放下的信念。

陳力慈表示，在自己負責的個案中，有一位化名小玲的年輕女性讓她印象特別深刻，小玲與父母長期困在相互指責的循環裡，家庭衝突成為她情緒反覆的來源，也讓她一次次回到病房。陳力慈以家族治療切入，慢慢引導雙方停下批評，試著看見對方情緒背後真正的需要。

「傷痕不會消失，但可以成為理解彼此的入口。」陳力慈分享，隨著小玲的父母願意改變表達方式，一句以往說不出口的關心、一次不再帶著責備的對話，讓緊繃的家逐漸鬆動。小玲的病情跟著穩定下來，最後順利出院、重返職場。這段陪伴讓她更加相信，只要有人願意傾聽與理解，病人就能重新長出面對人生的力量。

從第一線走進病人的生命故事，陳力慈也提醒自己，社工的專業不是知識堆疊完就結束。她認為，真正的專業能力來自持續反思、自我成長，以及對病人需求保持敏感的能力。因此她一邊工作、一邊攻讀研究所，並2度在社會工作專業研討會上發表研究成果，也曾受邀回到母校輔仁大學社會工作學系，向學弟妹分享精神醫療社工的實務現場與助人歷程。

桃園療養院表示，陳力慈獲獎除了是對個人專業表現的肯定，也反映院方近年深耕精神醫療、重視人本照護與人才培育的方向，院方未來將持續培育兼具專業與人文關懷的社工師與醫事人員，讓精神醫療服務不只是治療，更是一段有人陪著走的復原旅程。

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