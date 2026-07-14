「海神如預期短命」擾動今影響港澳 專家估最快這時候再有颱風發展

海神颱風今天上午8時已經減弱為熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」今天表示，海神颱風如預期的短命，24小時就被降為熱帶性低氣壓。

此外，吳聖宇說，南海季風低壓槽中的擾動則是往廣東沿岸而去，今天對港澳地區有較大的影響，對流發展旺盛，將帶來風跟雨，不過對台灣來說並沒有直接的影響，不過隨著它的北上，帶動了西南季風水氣也跟著北上到華南地區，這些西南季風水氣後續間接有機會影響台灣接下來的天氣。

接下來幾天受到台灣以東，較弱勢的太平洋高壓影響，吳聖宇表示，預估這個高壓中心會慢慢往南調整到台灣東南方，台灣位於中心西側，今天還是比較偏南風，明天以後到周末隨著高壓中心南移，風向會慢慢變成西南風。

他說，由於這股南風、西南風都是源自於南海的季風低壓槽，因此都挾帶水氣靠近，接下來一段時間南部位於迎風面，一整天斷斷續續有下雨的機會，尤其夜晚清晨如果跟陸風配合得好，沿岸地區就容易有對流發展帶來較大雨勢。

到了白天期間，變成是陸地上熱對流發展擴散的降雨，吳聖宇表示，對流發展旺盛的地方降雨會比較大，甚至出現局部大雷雨現象。晚間以後熱對流消散，又回歸到南部迎風面的降雨，接著再等待陸風輻合的降雨再度發生，形成比較明顯的降雨日夜變化循環。這種降雨型態在夏季，尤其是太平洋高壓較為弱勢、西南季風又剛好影響台灣的環境下很容易發生，其實算是常見的情況。

吳聖宇表示，預估太平洋高壓弱勢的型態，可能要持續到下周前半（下周二至下周三左右），等到日本以東的西風深槽慢慢消失之後，位於遠洋的高壓主體向西伸展，整個太平洋高壓就會回歸到比較正常的狀況，也就是巴威台風來襲之前的型態，到時候台灣的天氣也會回到比較正常的夏季山區午後局部雷雨天氣，趨於穩定。

在高壓比較偏弱的期間，熱帶擾動的發展也會比較隨機不好預測，吳聖宇表示，因此在海神颱風消失後接下來這1周之內，雖然暫時沒有看到明確的颱風發展，但是可以持續留意預報的變化。颱風要回到比較正常穩定的發展環境應該也是要等到下旬，高壓來到正常的位置，此時在高壓以南的海域就會再有颱風發展出來，移動路徑也會回到比較正常該有的東往西或東南往西北走向。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。