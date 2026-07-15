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台灣小將揚威瑞士！勇奪「國際青年物理辯論賽」銀牌

聯合線上／ 曾俊林

台灣基礎科學教育再度於國際舞台發光發熱。由遠東集團徐有庠先生紀念基金會與國立臺灣師範大學物理學系共同支持培育的台灣代表隊，於2026年7月5日至12日在瑞士蘇黎世舉行的第39屆「國際青年物理學家辯論錦標賽（International Young Physicists' Tournament, IYPT）」中，面對來自全球35個國家代表隊的激烈競爭，以穩健出色的表現榮獲銀牌殊榮，為國爭光。

本屆台灣代表隊由計畫主持人、台師大物理系徐鏞元副教授與駱芳鈺教授領軍，成員包括羅大釗（高雄中學）、郭宥妤（高雄中學）、許涵寊（高雄中學）、黃奕安（建國中學）、謝紹謙（台南一中）等五位優秀高中學子。值得一提的是，目前就讀陽明交大、曾經在第37屆拿下金牌的葉亘祐同學，親自傳授實戰經驗與攻防技巧，展現徐有庠盃培育體系跨世代傳承的深厚底蘊。選手們在與世界各國菁英交鋒的多場「物理辯論（Physics Fight）」中，以精準的實驗設計、條理清晰的英語簡報與縝密的攻防論證，展現台灣青年的科研實力。

台灣代表隊於本屆IYPT國際賽中獲銀牌，歷年已累積2金、8銀、6銅。 圖／徐有庠先生紀念基金會 提供
台灣代表隊於本屆IYPT國際賽中獲銀牌，歷年已累積2金、8銀、6銅。 圖／徐有庠先生紀念基金會 提供

被譽為「物理世界盃」的國際賽事

IYPT創辦已近40年，被譽為「物理世界盃」，是全球最具指標性的高中生物理研究競賽之一，並於2013年獲頒國際純粹與應用物理聯合會（IUPAP）獎章，肯定其對物理教育的長遠貢獻。賽事每隊由5名學生組成，須挑戰17道沒有標準答案的開放式研究題目；參賽者在賽前投入數月時間進行文獻研讀、實驗設計與模擬驗證，並在賽場上全程以英語報告研究成果、與各國對手展開論證攻防。這不僅考驗選手的物理專業與實作能力，更是英語溝通、邏輯思辨與團隊合作的全方位挑戰。

由大學專業師資進行代表隊培訓，出國征戰IYPT國際賽事。 圖／徐有庠先生紀念基金會 提供
由大學專業師資進行代表隊培訓，出國征戰IYPT國際賽事。 圖／徐有庠先生紀念基金會 提供

深耕基礎科學　打造與國際接軌的選訓平台

這份佳績的背後，是長期深耕科學教育與人才培育的堅持。遠東集團為紀念創辦人徐有庠先生對科技創新的重視與貢獻，於2001年成立「徐有庠先生紀念基金會」，是國科會核准設立的首家民間科技基金會，長年致力於推動科技研發向上提升、科普教育向下扎根。

自2009年起，基金會與國立臺灣師範大學物理學系攜手，舉辦國內首創、完全導入IYPT國際賽制的「徐有庠盃－臺灣青年學生物理辯論競賽（TYPT）」，成為台灣唯一與IYPT國際賽接軌的賽事與選訓平台。TYPT迄今已舉辦18屆，累計超過50所高中、逾2,600人次師生參與。2010年起，基金會與台師大物理系每年自賽事中遴選表現傑出的學生，經過數月密集培訓後組成台灣代表隊，全力支持學子站上世界舞台。十八年來，基金會已累計挹注上億元資金於本活動的推廣及執行，並自2023年起獲教育部國教署擔任指導單位，頒發國際賽獎狀表揚代表隊，讓熱愛物理的學子得以透過多元選才管道，持續往科學研究之路邁進。

徐有庠基金會與台師大物理系攜手合作18年，支持優秀學生站上國際舞台。 圖／徐有庠先生紀念基金會 提供
徐有庠基金會與台師大物理系攜手合作18年，支持優秀學生站上國際舞台。 圖／徐有庠先生紀念基金會 提供

延續榮耀，讓世界看見台灣的科研潛力

在基金會的長年支持下，台灣代表隊自參與IYPT國際賽以來，足跡遍及英國、德國、奧地利、波蘭、匈牙利、瑞典及瑞士等地，累計奪得2金、8銀、6銅的佳績。今年再度勇奪銀牌，不僅延續台灣在國際賽事中的穩健表現，更證明了民間機構與學術界長期深耕基礎科學教育的價值。

科學的探索沒有標準答案，但台灣青年的潛力無庸置疑。未來，徐有庠基金會將持續攜手產學界，做這群科研小將最強的後盾，讓具備實戰研究力的台灣學子，不僅在國際賽場上發光，更要成為驅動未來科技浪潮的真正主力。

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