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影／環團批台中港白海豚棲地遭違法填海 向環境部遞交「公民告知書」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
環保團體上午前往環境部舉行「台中港白海豚棲地違法填海 南填方區應環評而未環評」記者會，遞交「公民告知書」，要求環境部立刻依法開罰。記者黃義書／攝影
環保團體上午前往環境部舉行「台中港白海豚棲地違法填海 南填方區應環評而未環評」記者會，遞交「公民告知書」，要求環境部立刻依法開罰。記者黃義書／攝影

台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會、台灣媽祖魚保育聯盟、監督施政聯盟與彰化縣環境保護聯盟等環保團體，上午前往環境部舉行「台中港白海豚棲地違法填海 南填方區應環評而未環評」記者會，環團遞交「公民告知書」，要求環境部立刻依法開罰，並命港務公司停止實施填海開發行為。環團表示如環境部持續包庇怠惰不作為，必將於60天後依法提起公民訴訟。

環保團體指出，台中港務分公司聯手交通部規避環評，將台中港新建填方區海堤工程（南填方區填海造陸）預定地的開放海域硬拗成「既有防波堤內」。前環保署於2022年依港務公司自評表判定免環評，是讓瀕危白海豚加速滅絕的荒謬騙局。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，本案填海造地達50公頃以上，屬表定應進行二階環評之開發案。但交通部的說明資料，以長達6.7公里的虛線將垂直於海岸的「北防波堤」 ，與工業專區二的陸域右緣連接，標示為「既有防波堤堤線以內」，藉此規避環評。實則二者之間為開放水域，且係台灣白海豚經常出沒的熱點，根本不符應環評認定標準第42條第4款但書中「在既有港區防波堤範圍內者」免辦環評之要件。希望環境部就台灣港務公司未經環評逕行開發為，違反環評法第22條之行為，依法裁罰並轉請或逕命停止實施開發行為。

會末環團一同高呼「公民告知拒絕包庇」、「立即停工 補做環評」、「大填海造陸 滅絕白海豚」等口號。隨後由蔡雅瀅代表遞送「公民告知書」，由環境部環保司邱國書簡任視察代表接受。

環保團體上午前往環境部舉行「台中港白海豚棲地違法填海 南填方區應環評而未環評」記者會，指此填海造地達50公頃以上，屬表定應進行二階環評之開發案。但交通部的說明資料，以長達6.7公里的虛線將垂直於海岸的「北防波堤」 ，與工業專區二的陸域右緣連接，標示為「既有防波堤堤線以內」，藉此規避環評。記者黃義書／攝影
環保團體上午前往環境部舉行「台中港白海豚棲地違法填海 南填方區應環評而未環評」記者會，指此填海造地達50公頃以上，屬表定應進行二階環評之開發案。但交通部的說明資料，以長達6.7公里的虛線將垂直於海岸的「北防波堤」 ，與工業專區二的陸域右緣連接，標示為「既有防波堤堤線以內」，藉此規避環評。記者黃義書／攝影

環保團體上午前往環境部舉行「台中港白海豚棲地違法填海 南填方區應環評而未環評」記者會，環團遞交「公民告知書」，強烈要求環境部立刻依法開罰。由台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅（右）代表遞送「公民告知書」，環境部環保司簡任視察邱國書（左）代表接受。記者黃義書／攝影
環保團體上午前往環境部舉行「台中港白海豚棲地違法填海 南填方區應環評而未環評」記者會，環團遞交「公民告知書」，強烈要求環境部立刻依法開罰。由台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅（右）代表遞送「公民告知書」，環境部環保司簡任視察邱國書（左）代表接受。記者黃義書／攝影

環保團體上午前往環境部舉行「台中港白海豚棲地違法填海 南填方區應環評而未環評」記者會，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅（左二）表示，本案填海造地達50公頃以上，屬表定應進行二階環評之開發案。記者黃義書／攝影
環保團體上午前往環境部舉行「台中港白海豚棲地違法填海 南填方區應環評而未環評」記者會，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅（左二）表示，本案填海造地達50公頃以上，屬表定應進行二階環評之開發案。記者黃義書／攝影

海豚 環境部 彰化縣

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