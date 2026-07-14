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影／綠色和平公布近8成嬰幼兒食品產品使用塑膠吸嘴袋包裝

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
林口長庚腎臟科醫師顏宗海（右起）、綠色和平媒體與推廣主任羅綺、北醫大學食品安全檢驗暨機能發展研究中心主任蕭伊倫上午一起出席「寶寶吃塑危機」 記者會，綠色和平公布「台灣主要通路嬰幼兒食品（果泥、優格）包裝調查」，發現近8成產品使用塑膠吸嘴袋包裝，量販店更高達100%，幾乎沒有非塑膠包裝可選。記者蘇健忠／攝影
林口長庚腎臟科醫師顏宗海（右起）、綠色和平媒體與推廣主任羅綺、北醫大學食品安全檢驗暨機能發展研究中心主任蕭伊倫上午一起出席「寶寶吃塑危機」 記者會，綠色和平公布「台灣主要通路嬰幼兒食品（果泥、優格）包裝調查」，發現近8成產品使用塑膠吸嘴袋包裝，量販店更高達100%，幾乎沒有非塑膠包裝可選。記者蘇健忠／攝影

綠色和平媒體與推廣主任羅綺、林口長庚腎臟科醫師顏宗海、北醫大學食品安全檢驗暨機能發展研究中心主任蕭伊倫上午一起出席「寶寶吃塑危機」記者會，綠色和平公布「台灣主要通路嬰幼兒食品（果泥、優格）包裝調查」，發現近8成產品使用塑膠吸嘴袋包裝，量販店更高達100%，幾乎沒有非塑膠包裝可選。

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，塑膠吸嘴袋包裝是合法產品，但仍檢測出內含微塑膠，目前科學界仍未完全釐清人體暴露多少微塑膠才會造成健康危害，動物及細胞研究已顯示，高劑量微塑膠可能造成氧化壓力、發炎反應，甚至器官傷害。呼籲不應等到人體危害完全證實後才行動，而應依循預防原則，積極降低人體接觸微塑膠的風險。顏宗海指出嬰幼兒正處於身體快速發育階段，比成人更容易受到環境中有害物質影響，因此更應優先降低其暴露風險。

北醫學大學食品安全檢驗暨機能發展研究中心主任蕭伊倫表示，塑膠吸嘴袋除了可能釋放微塑膠，也可能在製造或使用過程中產生其它成分複雜的化學物質（非故意添加物，NIAS）。相較於歐盟、美國與日本已建立較完整的食品包材管理制度，台灣目前對塑膠包材化學物質的管理與資訊揭露仍有不足。部分塑膠相關化學物質可能具有內分泌干擾疑慮，當多種化學物質同時進入人體時，可能彼此交互作用，讓健康風險增加，形成「協同效應」。

綠色和平與專家對衛福部食藥署提出三點呼籲：一、立即展開台灣嬰幼兒食品包材調查；二、建立微塑膠標準化檢測及風險評估機制；三、改善《食安法》中的「食品器具容器包裝衛生標準」。希望比照歐盟、美國與日本建立食品包材原料及添加物「正面表列」制度，僅經過安全評估並核准的物質才能使用於食品接觸材料，未經安全評估者不得使用。並呼籲嬰幼兒副食品企業，主動檢測產品中的微塑膠與有害化學物質，並向大眾公開檢測結果。

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，塑膠吸嘴袋包裝是合法產品，但仍檢測出內含微塑膠（畫面中產品並未進口），目前科學界仍未完全釐清人體暴露多少微塑膠才會造成健康危害，動物及細胞研究已顯示，高劑量微塑膠可能造成氧化壓力、發炎反應，甚至器官傷害。記者蘇健忠／攝影
林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，塑膠吸嘴袋包裝是合法產品，但仍檢測出內含微塑膠（畫面中產品並未進口），目前科學界仍未完全釐清人體暴露多少微塑膠才會造成健康危害，動物及細胞研究已顯示，高劑量微塑膠可能造成氧化壓力、發炎反應，甚至器官傷害。記者蘇健忠／攝影

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，塑膠吸嘴袋（圖）包裝是合法產品，但主管機關應注意。記者蘇健忠／攝影
林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，塑膠吸嘴袋（圖）包裝是合法產品，但主管機關應注意。記者蘇健忠／攝影

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