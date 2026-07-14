可以未婚生子卻不能「人工生殖」求子？ 婦團籲代孕別再卡關修法

立法院即將審查「人工生殖法」修法，多個婦女、性別與同志團體今日共同呼籲，應將「代理孕母」議題與「人工生殖法」修法脫鉤處理，優先完成單身女性及女性同志配偶使用人工生殖技術的修法，避免因代孕爭議持續延宕，讓有生育需求的女性錯過最佳生育時機。

台灣女人連線理事長林綠紅指出，現行「人工生殖法」僅開放異性婚姻且符合不孕條件者接受人工生殖，單身女性及已合法結婚的女性同志伴侶至今仍被排除在外。行政院日前提出修正草案，已朝擴大適用對象方向修法，包括納入單身女性及女性同婚配偶，但立法院審議過程中，部分版本同時將代理孕母制度納入，引發社會高度討論。

「人工生殖法是規範人工生殖技術，與代孕本身的複雜綿密關係並不相同。」林綠紅認為，人工生殖技術與代理孕母本質上屬於不同議題，不應混為一談。人工生殖法主要規範人工生殖技術的適用資格、醫療程序及醫療機構管理。代理孕母則涉及委託父母、代孕者及孩子權益、親子關係認定、倫理與法律制度等複雜問題，影響層面遠大於醫療本身。

林綠紅表示，過去20多年來，代理孕母始終缺乏充分社會共識，即使許多國家也持續存在倫理及法律爭議，若將兩項議題綁在一起討論，只會增加修法難度。應重新修訂，將「婚」及「育」脫鉤，消除歧視，讓想要生育的女性，不論單身或同婚者，都可使用人工生殖技術，保障女性生育自主。

婦女新知基金會倡議部主任陳政隆表示，代理孕母不應急就章，也不應淪為政黨利益交換下的產物。隨著社會觀念改變，多元家庭型態正在大幅增加，傳統由「生父、生母、子女」組成的核心家庭已非唯一主流，且OECD的友善育兒政策已經轉向「確保無論在何種家庭環境長大，每個孩子都能獲得平等的發展機會與資源」，政府應該保障每個人的需求。

陳政隆指出，現行法規背後仍保留傳統父系家庭及婚育觀念，未能反映現今多元家庭型態。隨著女性經濟能力提升、同性婚姻合法化及政府持續推動育兒政策，許多單身女性具備穩定收入與育兒能力，女性同志家庭也依法成立家庭、可共同扶養子女，但卻仍無法合法使用人工生殖技術，形成所謂「制度性不孕」。

近年各地方政府積極補助女性凍卵，凍卵人數持續增加，不少女性投入大量時間、金錢及醫療成本，希望保留未來生育機會。但依現行法律，即使已完成凍卵，單身女性及女性同志伴侶仍無法依法接受人工生殖治療，使凍卵政策與法律規範出現落差，也讓許多人面臨年齡增加、生育能力下降及高齡妊娠風險提高等時間壓力。

35歲的Sharlene，今年初完成凍卵療程，許多人以為凍卵是因為專注事業、追求個人生活、未遇到合適伴侶，但她從小就希望有自己的小孩，並非一時衝動的決定。經過半年評估以及後續的取卵過程，終於女卵成功，為未來留下生育機會。但是了解人工生殖法之後很擔心：卵子是我的、療程我在承受，竟然「必須有異性配偶」才能使用？

婦團呼籲，每個人都有公平規畫未來的權利，立法院應優先完成「人工生殖法」修法，盡速將單身女性及女性同志配偶納入適用對象，保障女性平等使用人工生殖醫療。至於代理孕母制度，則應另行展開完整的法制評估，不應再成為人工生殖修法的絆腳石，讓有生育需求的女性權益持續被延宕。