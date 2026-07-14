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「從小吃塑」恐干擾內分泌 綠色和平：近8成嬰幼兒果泥用塑膠吸嘴袋

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
顏宗海表示，塑膠吸嘴袋（圖）包裝是合法產品，但內含微塑膠，主管機關應注意。記者蘇健忠／攝影
顏宗海表示，塑膠吸嘴袋（圖）包裝是合法產品，但內含微塑膠，主管機關應注意。記者蘇健忠／攝影

綠色和平今公布「台灣主要通路嬰幼兒食品（果泥、優格）包裝調查」，發現近8成產品使用塑膠吸嘴袋包裝，量販店更高達100%，家長走進賣場替孩子挑選副食品時，幾乎沒有非塑膠包裝可選，孩子人生第一口副食品，可能也是塑膠暴露的開始。專家也擔憂，部分塑膠相關化學物質可能具有內分泌干擾的疑慮。

綠色和平於今年4月調查全台主要量販店、藥局、母嬰用品店，以及Momo、PChome、蝦皮、Coupang等電商平台販售的嬰幼兒果泥、優格產品。結果顯示，量販店販售產品100％使用塑膠吸嘴袋；藥局、母嬰用品店及電商平台使用率亦達74%至79%，其中包括Babybio、Hipp、Pascual、大地之愛等常見品牌。

綠色和平媒體與推廣主任羅綺表示，家長買副食品，是為了給孩子營養，不是讓孩子從人生第一口副食品開始，就暴露在塑膠風險中。當近8成產品都使用塑膠吸嘴袋時，問題已不只是家長怎麼選，而是市場根本沒有提供足夠的安全替代方案，政府的管理制度也沒有跟上。

羅綺指出，2025年綠色和平國際總部委託挪威SINTEF Ocean實驗室檢測兩大跨國品牌達能與雀巢的吸嘴袋嬰兒食品，所有受測產品均檢出微塑膠。其中部分水果泥產品每克食品檢出高達99個微塑膠顆粒，推估每袋超過1萬個微塑膠顆粒；部分優格產品則推估每袋含有超過5000個微塑膠顆粒。

此外，該研究也指出，在食物中檢出聚乙烯（PE）與聚丙烯（PP）等聚合物，顯示包裝材料可能是微塑膠的重要來源之一，也包括多種具有毒性及內分泌干擾疑慮的化學物質。

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海表示，目前科學界仍未完全釐清人體暴露多少微塑膠才會造成健康危害，但動物及細胞研究已顯示，高劑量微塑膠可能造成氧化壓力、發炎反應，甚至器官傷害，而嬰幼兒正處於身體快速發育階段，比成人更容易受到環境中有害物質影響，因此更應優先降低其暴露風險。

台北醫學大學食品安全檢驗暨機能發展研究中心主任蕭伊倫表示，相較於歐盟、美國與日本已建立較完整的食品包材管理制度，台灣目前對塑膠包材化學物質的管理與資訊揭露仍有不足，部分塑膠相關化學物質可能具有內分泌干擾疑慮，當多種化學物質同時進入人體時，可能彼此交互作用，讓健康風險增加。

綠色和平與專家共同呼籲衛福部食藥署及相關部會，針對市售嬰幼兒食品包裝，應全面檢測微塑膠及有害化學物質釋出風險，並公開檢驗結果，並盡速制定微塑膠的標準化檢測指引，補足國內在塑膠微粒對人體健康風險的研究基礎。

此外，綠色和平說，應改善「食安法」中的食品器具容器包裝衛生標準，比照歐盟、美國與日本建立食品包材原料及添加物「正面表列」制度，僅經過安全評估並核准的物質才能使用於食品接觸材料，未經安全評估者不得使用。另也呼籲嬰幼兒副食品企業，主動檢測產品中的微塑膠與有害化學物質，並向大眾公開檢測結果。

育兒 塑膠微粒

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