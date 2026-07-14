「就是希望把婚禮辦好」外傳空中證婚後順道訪日 盧秀燕今否認

台中市政府今年創全國先例舉辦空中聯合婚禮，送66對新人到日本沖繩，市長盧秀燕也將登機證婚，不少人猜測她會順道前往沖繩或日本，展開訪外行程。盧今天受訪表示，「沒有」，登機只是希望把婚禮辦好，也希望透過這次曝光讓更多人報名。

盧秀燕今天上午主持市政會議前受訪表示，自己並沒有要藉由10月20日的空中證婚訪外，登機的目的很簡單，希望把婚禮辦好；另一方面，如果外界關注此事，讓市府這次空中婚禮的曝光度上升，也能吸引更多人報名，達到舉辦活動的目的。

台中市民政局今年舉辦「情定台中、愛在雲端」聯合婚禮，1月1日到8月31日期間完成結婚登記的新人，只要有一方設籍台中，可以在7月13日到8月14日期間線上報名，市府會審查資格並抽出66對新人，補助約3萬元的沖繩往返機票，10月20日帶新人飛往沖繩，盧秀燕在空中證婚。