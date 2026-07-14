海神颱風「夭折」全台飆高溫 台中以北+南投慎防短延時豪大雨

今天高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，未來天氣有兩個重點，一是午後雷雨要特別留意，會伴隨短延時豪大雨，尤其在山區和中部以北地區要留意強降雨的情形。但是在沒有下雨的時候，天氣比較悶熱，防曬、防熱傷害。另外，明天、周四台東有焚風發生機會。

劉宇其表示，未來1周留意中午過後可能有午後雷雨發生，有時候雷雨來得比較急、比較大，中午過後外出活動要特別注意。天氣上比較悶熱，中南部時不時有短暫雷雨出現。

目前台灣附近環境變化，他說，昨天行程的海神颱風，目前在台灣的東南東方1770公里海面上，它的結構並不是非常好，強度逐漸在減弱，已經在今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓，後續也是往東北方向移動，距離台灣相當遙遠，不會有任何影響。

劉宇其表示，台灣東邊雲量比較少，是太平洋高壓所在的位置，因為它的勢力並不強，所以台灣的西南邊到華南是低壓帶所在的位置，也因為這樣的高低壓分布，所以台灣附近吹偏南風，帶來比較潮濕的空氣，所以南部和東南部整天斷斷續續短暫陣雨，中午過後留意可能有午後雷雨發生。

他說，台灣處在高壓和低壓的邊緣，今晚還是比較偏南風的環境。稍微會有些轉變是明天之後，高壓逐漸移到比較南方的位置，低壓帶來到比較偏北方的位置，氣壓北低南高的分布，會讓台灣附近改吹西南風，因此本周後期南部天氣仍然相當不穩定。

未來降雨趨勢，劉宇其表示，未來1周南部地區、甚至在台東，或多或少有短暫陣雨，其他地方留意午後雷雨。今天預期在中部以北地區的午後雷雨會相當明顯，尤其是在台中以北地區和南投地區甚至有短延時豪雨發生的可能，中午過後外出活動留意天氣變化。

劉宇其說，後續午後雷雨區域會稍微有些限縮，但還是預期在山區，以及明天、周四的大台北地區，也是會有比較大的雷雨出現。即使在周日之後，山區還是有比較明顯的午後雷雨發生。這段時間，南部和東南部斷斷續續有些短暫陣雨出現。

因為降雨比較短暫性，當中還是會有太陽出現的時間，因此在太陽的照射下，天氣仍相當悶熱。劉宇其表示，今天中南部內陸、大台北地區、花東縱谷，這些氣候上比較熱的地方，中午前後要防曬、多補充水分。比較特別的是，明天、周四西南風比較強的關係，台東有焚風發生機會，可能有36度以上高溫，相關農作物防範措施也要準備好。後續風向有些轉換之後，台東的高溫就沒有那麼極端，但是整體全台各地還是有35、36度出現機會。

劉宇其表示，今天偏南風稍微強一點，氣象署持續發布陸上強風特報，今天包括嘉義以南、台東、綠島蘭嶼、馬祖、澎湖地區，可能有平均風6級、陣風8級比較強的陣風出現。明天偏南風稍微減弱，但是離島的風速上還是比較偏大的，前往海邊活動要特別注意。

本周剛好處於年度大潮，劉宇其表示，所以嘉義以南地區、東半部海岸要留意沿海低窪地區可能會有積水現象。沿海風浪大，而且今天在恆春半島會有長浪出現，今天前往海邊活動要注意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供