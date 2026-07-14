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批台中港填方區免環評衝擊白海豚 環團今遞交告知書要求勒令停工

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部代表收受公民告知書。記者李柏澔／攝影
環境部代表收受公民告知書。記者李柏澔／攝影

為搶救台中港的瀕危白海豚，多個環保團體今上午至環境部前召開記者會批評，台中港務分公司在2022年聯手交通部規避環評，將台中港南填方區填海造陸工程預定地的開放海域硬拗成「既有防波堤內」，前環保署因此判定免環評，今依環評法向環境部遞交「公民告知書」，強烈要求環境部立刻開罰，並命港務公司停止實施填海開發行為。

上月16日，環保團體就已同立委陳昭姿等，抨擊交通部護航台中港填海工程，用畫虛線的荒謬認定方式讓開放海域變防波堤內，指鹿為馬規避環評，還要配合行政院的大填海造陸政策，讓中部5縣市營建廢土進台中港填海，呼籲政府停止州官放火，立刻停止台中港填海工程，莫讓白海豚陪葬滅絕。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，本案填海造地達50公頃以上，屬表定應進行二階環評的開發案，但交通部的說明資料，以長達6.7公里的虛線將垂直於海岸的北防波堤，與工業專區II的陸域右緣連接，標示為「既有防波堤堤線以內」，藉此規避環評。然而二者之間為開放水域，也是台灣白海豚經常出沒的熱點，希望環境部就港務公司未經環評逕行開發為，依違反「環評法」裁罰並轉請或逕命停止實施開發行為。

荒野保護協會副理事長陳憲政表示，本案的台中港擴建計畫直接重疊在台灣白海豚的重要棲息環境，應該要受到嚴格的審查，但是現在交通部、經濟部與中油、台電卻帶頭推動開發，甚至大鑽環評漏洞，形同公然挑戰環境保護機制，開發區域在沒有釐清的情況下，就貿然填海，讓人無法接受。

台灣媽祖魚保育聯盟常務理事郭佳雯表示，台中港外海一直都是白海豚的重要活動海域，近期仍然在南填方區附近記錄到白海豚母子對活動，並觀察到牠們就在填海造陸工程旁覓食、移動，甚至有個體游入工程區域附近，再次證明白海豚並沒有離開這片海域，而是被迫與越來越密集的人為開發共存。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，台中港務分公司配合行政院大填海造陸政策，南填方區填海造陸工程準備收容高達1400萬方的中部營建廢土與105萬方高風險再生粒料，將造成以台中港為生存活動熱區的白海豚面臨生死存亡關頭，針對開發單位未經合法認可即逕行開發的違法事實，立刻依「環評法」開罰並勒令停工並重啟環評，環境部若繼續怠惰包庇，絕對依法訴究到底，不容許官官相護。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，現在正在回填的南填方區，卻是屬於防波堤外的外海，同時也是白海豚重要棲息地，規避環評的台中港務分公司及交通部，對於「既有防波堤內」的定義卻變來變去，很明顯台中港務分公司及交通部是欺騙社會大眾、想怎麼畫就怎麼畫、知法玩法。

環團在記者會最後正式向環境部遞交公民告知書，要求環境部立刻依法開罰，並命港務公司停止實施填海開發行為，若環境部持續包庇怠惰不作為，環團將於60天後依法提起公民訴訟。

多個環保團體今上午至環境部前召開記者會遞交「公民告知書」，要求環境部立刻開罰，並命港務公司停止實施填海開發行為。記者李柏澔／攝影
多個環保團體今上午至環境部前召開記者會遞交「公民告知書」，要求環境部立刻開罰，並命港務公司停止實施填海開發行為。記者李柏澔／攝影

環評 海豚 環保署 台中

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