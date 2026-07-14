20年老菸槍戒4年仍罹肺腺癌 切肺葉保住一命

1名47歲男子有20年吸菸史，雖4年前戒菸，但去年健檢仍發現左下肺葉有一顆約2.4公分、帶有部分實心結構的毛玻璃狀肺結節。經台中市立老人復健綜合醫院進一步檢查和3個月追蹤，結節增大至2.5公分，雖然氣管鏡超音波細針抽吸檢查未發現明顯惡性細胞，但醫師仍高度懷疑惡性，建議接受肺葉切除手術治療，後來病理檢驗證實為第一期肺腺癌，目前定期門診追蹤。

市立醫院胸腔外科主任張平憲說，肺結節位於左下肺葉中央且鄰近重要血管，不適合局部切片，在評估肺功能良好後，建議接受肺葉切除手術。患者與醫療團隊討論後，以達文西機械手臂手術，並同步接受跨科別醫療照護模式。手術中透過冰凍病理檢查確認為第一期肺腺癌，隨即完成肺葉切除及淋巴廓清手術。術後恢復順利，隔日即可拔除胸腔引流管並下床活動，第2天順利出院，現已恢復正常工作。

張平憲說，依據衛福部最新統計，肺癌已連續多年高居國人癌症發生率及死亡率首位，過去肺癌患者被發現時多半已經是第三期或是第四期，能夠接受根除性手術治療的早期肺癌僅佔兩成多。隨著低劑量肺部電腦斷層篩檢推廣，愈來愈多患者能在早期發現肺癌，大幅提高根治機會。

達文西機械手臂手術兼具「微創、精準、精緻」優勢，搭配由胸腔外科、麻醉科、營養師、呼吸治療師及復健團隊共同執行的跨領域照護，可優化術前、術中及術後照護流程，有助降低疼痛、縮短住院天數並加速恢復。

他說，有肺癌家族史、吸菸史或其他高風險族群，建議定期接受低劑量肺部電腦斷層檢查，早期肺癌若能及早診斷並接受適當治療，多數都有良好的治療成效，及早發現、及早治療，才能守護健康與生活品質。

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