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今明午後雷陣雨範圍大強度強 專家指至少持續1周

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地高溫在33至35度左右，不是極端炎熱，但外出還是要記得防曬防中暑。聯合報系資料照
各地高溫在33至35度左右，不是極端炎熱，但外出還是要記得防曬防中暑。聯合報系資料照

午後外出帶雨具。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天台灣附近偏南風環境，在廣東沿海有個低氣壓發展，帶來較多水氣，西南部地區整天的天氣不穩定，多雲時晴偶陣雨。其他地區上半天多雲到晴，午後局部雷陣雨，雷陣雨好發地點為中部以北山區以及大台北盆地，有短時較大雨勢發生機會，下午避免前往山區及溪流。

氣溫方面，他說，因為太平洋高壓偏弱，加上雲量多降雨多，各地高溫在33至35度左右，不是極端炎熱，但外出還是要記得防曬防中暑。

因為太平洋高壓偏弱，廖于霆表示，所以這種午後雷陣雨的天氣形態要持續1周，今天到明天午後雷陣雨範圍大，強度較強，西南部沿海全天有雨。周四以後廣東沿海低氣壓遠離，高壓勢力稍增強，西南部降雨減少，午後雷陣雨的範圍逐漸縮小到山區，雨勢也會轉小，不過整體來說天氣還不是非常穩定。

關於颱風消息，他說，在菲律賓東方海面有個新形成的颱風海神，未來朝向日本南方海面前進，對台灣無影響，因為海神颱風所處的環境不適合發展，很快就會減弱為熱帶性低氣壓。

廖于霆表示，太平洋高壓在經歷前兩周的強盛期以後，本周勢力偏弱，讓午後雷陣雨及低氣壓有發展的機會，白天高溫不會太炎熱。預估在7月最後1周，太平洋高壓勢力有機會再度逐漸增強，取得台灣天氣的主導地位，到時候天氣會較穩定，但就要留意極端高溫發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 廣東

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