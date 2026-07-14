豬價飆漲農業部宣布休市惹議 養豬業反彈急協調：8月前不再增休市日

國內夏季毛豬供應吃緊，豬源因仔豬育成率低，加上天熱食量減少，數量減少，帶動毛豬拍賣價格一路攀升，目前全台拍賣均價突破每公斤100元。農業部因7月以來每周毛豬上市量低於產銷調節機制啟動基準，上周決定明天全國肉品市場同步休市一天，穩定毛豬供應及價格，但因事前未與養豬團體充分溝通，引發產業反彈。

農業部畜產司表示，7月以來平均每周毛豬上市頭數，扣除周六拍賣量後，仍低於產銷調節啟動基準的1萬8924頭，因此依產銷調節機制，通知全國肉品市場7月15日共同休市一天，希望藉此穩定毛豬供需及市場價格。不過，消息公布後，引起全國養豬協會不滿，認為休市決策事前未與產業充分協調，恐影響豬農收益，理事長潘連周立即向農業部長陳駿季反映，希望恢復正常拍賣，不要臨時增加休市日。

經雙方緊急協調後，農業部重新檢討此次決策，坦承增加休市日的決定確實過於倉促，與產業溝通不足。畜牧司司長李宜謙向養豬團體說明後，維持明天休市安排，但在8月底前暫不再增加休市日；未來若有必要再啟動產銷調節措施，將先與產業充分溝通、取得共識後再執行，以化解爭議。

全國養豬協會理事、前嘉縣養豬協會理事長林秋桂表示，近來豬源減少，主要受到仔豬疾病育成數量下降等因素影響，供給減少推升價格，目前每公斤100多元拍賣價格屬合理行情。他批評農業部未與產業協商就決定休市，行政程序有瑕疵，農業部承認溝通不足，養豬團體接受相關說明，期盼未來重大政策調整前，能先與產業充分討論，避免再度影響豬農權益。

嘉義市肉品市場指出，端午節過後，毛豬供應量減少，拍賣價格持續維持在每公斤100元以上。此次配合農業部，明天將休市一天。由於接下來將迎接中元節及中秋節兩大民俗節慶，市場豬肉需求可望持續增加，屆時毛豬拍賣將進入旺季，後續供需變化及價格走勢，將成為市場關注焦點。明天休市，市場豬肉攤無溫體肉賣。