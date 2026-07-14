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環流大切換！盛夏酷暑來了 賈新興曝日本韓國旅遊風雨時程

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
環流大切換，盛夏酷暑來了，前期西南風，午後雷雨明顯，後期太平洋高壓接管。聯合報系資料照
環流大切換，盛夏酷暑來了，前期西南風，午後雷雨明顯，後期太平洋高壓接管。聯合報系資料照

盛夏酷暑來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，環流大切換，前期西南風，午後雷雨明顯，後期太平洋高壓接管。

賈新興說，今天起至下周一，受西南風主導，全台午後雷雨非常明顯。南台灣深夜至隔天清晨易有局部降雨，夜間行車注意安全。下周五至28日，轉由太平洋高壓主導，高溫悶熱的盛夏型態，防紫外線，補充水分。

近期天氣趨勢，他說，明天至下周二，於深夜至隔天清晨，台南以南易有局部短暫雨，其中明天午後各地有局部短暫陣雨。周四至周日，午後除桃竹有零星短暫雨之外，其它地區有局部短暫陣雨。

而計畫在暑假飛往海外的民眾，賈新興提出跨國跨區的提醒。日本旅遊風雨時程方面，北海道明天晚上至周四留意明顯雨勢；本州則是周五至下周一期間，高度留意有出現劇烈降雨的機率，務必留意當地最新資訊。韓國旅遊強降雨時程，密切注意今天深夜，以及周五至周六兩個時段，出遊防範強降雨影響行程。

歐洲旅遊熱浪警報，法國、英國、愛爾蘭、比利時、丹麥及挪威。賈新興表示，歐洲這6個國家正遭受極端高溫侵襲，請高度留意高溫熱浪，戶外活動一定要隨時補充水分、嚴防中暑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 韓國 日本 天氣動態

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