環流大切換！盛夏酷暑來了 賈新興曝日本韓國旅遊風雨時程

市面上標榜能預防失智症的保健食品多不勝數，但真正具備醫學實證的卻寥寥無幾。據日媒Diamond Online報導，前牛津大學醫學研究員、日本醫師下村健壽指出，預防失智的真正關鍵其實藏在日常飲食中。他強調，世界上沒有「吃了就絕對不會失智」的萬靈丹，但有一項現代人普遍攝取不足的營養素，是他唯一強烈建議必須積極補充的就是「膳食纖維」。

2026-07-14 07:48