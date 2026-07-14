本周酷暑熱爆 專家指午後雷陣雨機會高：間歇性大雨或短延時豪雨等級

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天彰化縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周燒烤周，今天至周日天氣受環境西南風及偏南風影響，環境水氣增多，不穩定度增大，白天高溫炎熱，午後雷陣雨機會增高。尤其是，山區降雨。

他初步評估，降雨強度會介於在間歇性大雨或短延時豪雨等級，降雨的型態多為局部性短暫陣雨的特徵，重新回歸到夏天天氣類型。

至於氣溫變化，他說，白天高溫預測，各地及離、外島的澎湖、金門與馬祖地區，在32至36度之間，大台北地區、花東縱谷以及南部近山區的氣溫還會再高個1至2度，注意防曬。低溫預測，各地及澎湖、金門與馬祖地區也都在25至28度之間，留意溫差。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。