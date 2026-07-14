今天高溫飆38度午後強對流 吳德榮：南部偶雨至下周一 海神颱風壽命短

今晨高、屏及台東有局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一低層大氣偏南風及南方海面有豐沛水氣，今明兩天的南部、東南部，周四至下周一的南部，偶有局部短暫降雨。

因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，他說，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前、天氣偏熱，也要注意防曬、防中暑。今天北部24至36度、中部24至37度、南部24至38度、東部23至37度。

吳德榮表示，下周二至下周四低層偏南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓仍偏弱，午後有對流在山區發展，僅少部分鄰近平地受到影響。各地白天偏熱，要注意防曬、防中暑。

關於颱風消息，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖，今年編號第11號颱風海神，勉強跨過輕颱門檻，增強條件不佳，壽命很短。各國模式模擬顯示，海神颱風雖處高海溫的環境，但垂直風偏大，不利其增強。美國模式（GEFS）系集模擬顯示，其行徑先偏北轉東北，對台無威脅。雖然是超級聖嬰年颱風，未必都有增強為強颱的條件，不要誤會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。