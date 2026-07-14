北市嘗試餵野鴿避孕藥 成效不理想

面對日益擴大的野鴿族群，民眾多半只能在窗台裝設防鳥刺、閃光片或委託鳥控公司驅鳥，台北市曾嘗試在鳥飼料中加入避孕藥節育，但是因要連吃三天才有效果，成效都不理想。

台大國際長、森林系教授袁孝維表示，台北市動保處從二○一七年到二○一九年，引進國外常用的避孕藥，執行三年野鴿節育計畫，這款避孕藥在美國夏威夷、新加坡都成功減少四到六成野鴿，在室內實驗的避孕效果很好，但一到戶外效果就大打折扣，主要是藥的適口性不如民眾餵的食物，野鴿不愛吃。

北市動保處動物救援隊長陳瑞濱表示，鴿害跟鼠害一樣，主要都因為有充足食物，除了民眾餵食，台灣高溫多雨，避孕藥會融化，使用狀況不太理想；而且鴿子要連續吃三天節育飼料才有效果，在在提高難度；現在主要從源頭加強宣導，請民眾不要餵食野鴿，減少食物來源。

袁孝維認為，如果野鴿已有公衛及飛安疑慮，她不反對在醫院、長照機構、機場等特定場所裝設防鳥刺，甚至拆除鴿巢，避免野鴿停留、繁殖，但這只是趕走牠們的治標作法，根本作法還是減少鴿子放生、餵食，必要時仿效國外可以獵捕安樂死。

北市動保處表示，目前外縣市還有人賽鴿，因賽鴿可能衍生野鴿問題，也呼籲針對賽鴿或人為飼養鴿子等，由中央建立納管機制。