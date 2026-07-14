快訊

川普宣布重啟海上封鎖伊朗 對船隻貨物抽20%當過路費

聽新聞
0:00 / 0:00

北市嘗試餵野鴿避孕藥 成效不理想

聯合報／ 記者陳雅玲林麗玉鄭朝陽／連線報導

面對日益擴大的野鴿族群，民眾多半只能在窗台裝設防鳥刺、閃光片或委託鳥控公司驅鳥，台北市曾嘗試在鳥飼料中加入避孕藥節育，但是因要連吃三天才有效果，成效都不理想。

台大國際長、森林系教授袁孝維表示，台北市動保處從二○一七年到二○一九年，引進國外常用的避孕藥，執行三年野鴿節育計畫，這款避孕藥在美國夏威夷、新加坡都成功減少四到六成野鴿，在室內實驗的避孕效果很好，但一到戶外效果就大打折扣，主要是藥的適口性不如民眾餵的食物，野鴿不愛吃。

北市動保處動物救援隊長陳瑞濱表示，鴿害跟鼠害一樣，主要都因為有充足食物，除了民眾餵食，台灣高溫多雨，避孕藥會融化，使用狀況不太理想；而且鴿子要連續吃三天節育飼料才有效果，在在提高難度；現在主要從源頭加強宣導，請民眾不要餵食野鴿，減少食物來源。

袁孝維認為，如果野鴿已有公衛及飛安疑慮，她不反對在醫院、長照機構、機場等特定場所裝設防鳥刺，甚至拆除鴿巢，避免野鴿停留、繁殖，但這只是趕走牠們的治標作法，根本作法還是減少鴿子放生、餵食，必要時仿效國外可以獵捕安樂死。

北市動保處表示，目前外縣市還有人賽鴿，因賽鴿可能衍生野鴿問題，也呼籲針對賽鴿或人為飼養鴿子等，由中央建立納管機制。

北市 避孕 鴿子

延伸閱讀

虎頭蜂窩熱點地圖 學者建議擴展全國

寵物也會過敏！新北動保處即將開辦照護課程

登山危機…山區傳蜂螫 新北摘不摘蜂窩陷兩難

全美揪「隱孢子蟲」感染源…食用蔬果未清洗乾淨

相關新聞

防登革熱 東南亞返台快篩 高雄送500元

高雄今年登革熱疫情累積本土七例、境外移入九例，衛生局宣布七、八月暑期推出全國唯一的獎勵專案，前往東南亞國家旅遊或探親返台，主動接受採檢快篩者可獲得五百元禮券，額度比往年更多；另外，台東縣育兒禮包再升級，七月起六歲以下幼童免健保費，預估將有七千餘名幼童受惠。

鴿群繁衍 台北、雲林、彰化成熱區

成群野鴿盤旋在社區空屋、校園屋頂與高架橋下，鳥糞遍布建築外牆，這樣的場景，全台從北到南都不陌生。農業部生物多樣性研究所研究員林瑞興說，近年觀察到部分地區野鴿數量明顯增加，以都會區及中南部最為顯著，台北市區、雲林及彰化都是熱區，尤其雲林有許多露天養鴨場及禽舍，食物來源穩定，容易吸引野鴿聚集。

野鴿群聚無解 傳染病原、引爆公衛危機

鴿害嚴重，公園、學校等公共場所隨處可見成群野鴿聚集，連住宅區也淪陷。台北有整棟住戶因禽蟎叮咬，十餘人罹患皮膚病，甚至有一家三口因吸入鴿糞發燒，擔心引發腦膜炎；雲林則有居民到醫院抽血檢查，竟驗出鴿子帶原的隱球菌，野鴿的寄生蟲、帶原及大量鴿糞不僅帶給居民生活困擾，更引爆公共衛生危機。

通訊學會：衛星服務可跨境 責任不能境外化

立法院交委會昨初審通過「電信管理法」第卅六條修正草案，外界關注如何兼顧通訊韌性與國家安全。台灣通訊學會理事長王維菁表示，台灣需要多元衛星服務，但關鍵通訊控制、用戶資料治理與法律責任，必須納入在地監理、執行。衛星服務可跨境，責任不能境外化；市場開放前提是政府平時能監督、事件發生時能介入。

朝野支持 星鏈條款立院初審過關

立法院交通委員會昨初審通過被形容為「星鏈條款」的電信管理法第卅六條修正草案，未來經主管機關核准，低軌衛星業者有望不受現行外資直接持股百分之四十九及董事長須具本國籍等限制。

健康名人堂／環島話聊 一場走遍全台的愛與陪伴

有些事情，不是因為偉大才去做，而是因為心裡放不下。前一陣子完成的「韓教授環島話聊」，起源於一個單純的念頭，如果有人願意開口，我一定盡我所知、盡我所能，陪他走一段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。