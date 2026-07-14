根治鴿害 學者籲別忽略賽鴿制度

鴿害問題日益嚴重，如何解決常令主管機關束手無策，屏東科技大學特聘研究員孫元勳說，要根治鴿害問題，不能忽略賽鴿制度與源頭管理，早年賽鴿可以重複參賽，後來為了防弊，逐漸演變成「終生只能參賽一次」。比賽結束後，除非成績優異被留下作為種鴿，否則可能被送人、棄養，甚至流落野外。

孫元勳直言，台灣現行賽制可能成為流浪鴿增加的原因之一，歐洲部分國家仍允許賽鴿重複參賽，台灣也應思考是否有其他防弊方式。

近年從國小、高中到大學，許多校園都曾反映鴿害問題。屏東過去就有高中為避免流浪鴿停留教室門口，特別設計傾斜式班牌；不少大學校舍外牆加裝防鴿網，依舊難以完全阻絕。

「漂亮的大樓最後都被網子罩起來」。孫元勳說，建築研究單位應調查鴿子入侵建物的型態，從建築設計源頭降低野鴿棲息的可能，避免付出更高昂的維護與清潔成本。

但比起防鴿設施，他更憂心的是野鴿「三不管」的問題。孫元勳指出，野鴿不是台灣原生野生動物，也不是動保法規範下有人飼養管理的動物，當賽鴿飛離鴿舍、失去飼主後，就成了沒有主管機關明確管理的遊蕩動物。他擔心，賽鴿要投注更多心力飼養、訓練，近二年台灣投資股票已成全民運動，賺錢更容易，恐造成更多鴿子被棄養，若沒有源頭管理、制度改革與跨部會合作，野鴿數量恐只會持續增加。

當愈來愈多社區、校園被迫與野鴿共存，如何在產業、環境與公共衛生間找到平衡，已成為政府無法迴避的課題。