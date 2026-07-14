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殘酷賽制 流落野外賽鴿 一場5000隻

聯合報／ 記者陳雅玲范榮達邵心杰／連線報導

台灣賽鴿產業盛極一時，近年熱潮逐漸消退，但獨特競賽制度留下難解的後遺症。賽鴿終其一生僅參賽一次，每逢海上競翔，都有大量迷航、失格或遭棄養的鴿子流落野外，幸運存活的賽鴿逐漸在都市、鄉村建立族群，從昔日競賽明星，變居民揮之不去的「不速之客」。

台灣今年夏季南海競翔首場資格賽六月七日登場，交鴿數達四萬九八二三隻，最終歸返僅四萬四九二一隻，短短一場比賽便有近五千隻鴿子未能及時返家。賽後幾天，臉書社團「迷途鴿子要回家」及社群平台Threads上，陸續出現民眾撿到戴腳環的賽鴿、協尋主人的貼文，但更多失蹤鴿子的去向，無人知曉。

「沒被撿到的賽鴿，如果在野外活下來，就可能成為新的野鴿族群」。雲林縣動植物防疫所技正陳建棠指出，許多賽鴿迷航後在野外繁殖，因適應力強、繁殖快速，只要有人口聚集區域提供食物來源，就容易快速擴張族群，與人類生活空間產生衝突。

台灣賽鴿起源於戰後軍事通信鴿系統，一九六○年代後逐漸轉向高額彩金與賭博模式，並衍生擄鴿勒贖、作弊、ＡＢ鴿舍等亂象。為解決作弊問題，業界發展出「幼鴿一生一賽制」，讓幼鴿在四到八個月內完成訓練後僅參賽一次，避免熟悉多個鴿舍，也增加賭博的不確定性與刺激感。然而，這套制度卻讓賽鴿從「長期陪伴的夥伴」變成一次性消耗品。每季比賽結束後，大量未能晉級或失去價值的幼鴿遭淘汰，形成殘忍且違法的處理問題。

資深鴿友說，國外雖有一年鴿、二年鴿比賽，但台灣鴿會規定就是半年鴿比賽，且有一定的期程，老鴿怎比得過年青力壯的鴿子？因此一生只能比賽一次，如要改變，現實有困難。

他說，鴿子出生約一個月套環，訓練喝水、進食，二個月長出羽毛開始內訓，訓練認識鴿舍等環境，四個月大開始外訓，基隆外海等地放飛，一生只能比賽，比賽後的賽鴿配種使用，因為養鴿子有感情，鴿子也是財神爺，淘汰的賽鴿不會殺掉，而是送給想養鴿的親友，即使鴿子死亡，也會埋葬拜拜。

南海 鴿子

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