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鴿群繁衍 台北、雲林、彰化成熱區

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

成群野鴿盤旋在社區空屋、校園屋頂與高架橋下，鳥糞遍布建築外牆，這樣的場景，全台從北到南都不陌生。農業部生物多樣性研究所研究員林瑞興說，近年觀察到部分地區野鴿數量明顯增加，以都會區及中南部最為顯著，台北市區、雲林彰化都是熱區，尤其雲林有許多露天養鴨場及禽舍，食物來源穩定，容易吸引野鴿聚集。

野鴿究竟從哪裡來？為何愈來愈多？學者指出，野鴿已成為獼猴、流浪犬貓之外另一個逐漸浮現的生態問題，衍生的公共衛生風險，更成為都市的新興課題。

林瑞興表示，他曾在雲林麥寮觀察到單一區域就有數千隻野鴿活動，牠們喜歡利用高架橋、建築物凹縫、大樓外牆等人造構造物築巢繁殖，不僅鳥糞累積嚴重，也因容易進入人類生活空間，衍生環境衛生問題。

「台灣原始狀況下沒有這種鳥，牠不是原生種」。林瑞興說，目前都市常見的野鴿其實都是家鴿的後代，與賽鴿屬於同一物種，最早可能來自飼養後逸失、棄養或迷航個體，經過長時間在野外繁殖，逐漸形成穩定族群。

林瑞興表示，現階段比較確定的是，賽鴿確實是野外族群來源之一，但都市環境提供豐富食物與棲地，才是野鴿數量持續增加的重要因素，野外環境中野鴿數量早已相當龐大。

他指出，目前尚未觀察到野鴿明顯排擠台灣原生鳩科鳥類的生存空間，但牠們與人類活動密切接觸，仍須留意傳染病風險，包括隱球菌、腦膜炎、黴漿菌等病原，以及未來在禽場間傳播禽流感等疫病的可能性。

雲林 彰化 台北

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