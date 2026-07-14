野鴿群聚無解 傳染病原、引爆公衛危機

鴿害嚴重，公園、學校等公共場所隨處可見成群野鴿聚集，連住宅區也淪陷。台北有整棟住戶因禽蟎叮咬，十餘人罹患皮膚病，甚至有一家三口因吸入鴿糞發燒，擔心引發腦膜炎；雲林則有居民到醫院抽血檢查，竟驗出鴿子帶原的隱球菌，野鴿的寄生蟲、帶原及大量鴿糞不僅帶給居民生活困擾，更引爆公共衛生危機。

台大森林系教授袁孝維曾為北市府研究減少野鴿族群量，她說，野鴿會造成的傳染疾病有七十多種，鴿子本身不一定會讓人生病，但牠們的糞便、羽毛、分泌物及寄生蟲可能攜帶病原，在特定情況下傳染給人。多數人日常接觸到鴿子不會生病，但清理大量鴿糞或接觸病鳥時，風險會提高。

袁孝維指出，野鴿會攜帶蜱、蟎、真菌、披衣菌等病媒，像鴿子身上禽蟎等會叮咬人，造成皮膚搔癢、紅疹。接觸受沙門氏菌感染的的糞便或環境，會腹瀉、腹痛、發燒。隱球菌在陳舊的鴿糞中生長，吸入孢子可能感染肺部、發燒及發展成腦膜炎。

都會區鴿害嚴重，老公寓、老國宅常有住戶陳情，北市信義區廣居里長楊玉堂說，里內有巷子整排公寓地點較隱蔽，花台、冷氣室外機遮雨棚等常發現鴿子築巢，「最近一、兩個月還曾發生整棟住戶因禽蟎叮咬，全棟十多人皮膚一粒一粒非常癢」。

楊玉堂說，母鴿育雛時禽蟎最多，住戶苦不堪言，只好發動全面清除消毒，之前動保處曾幫忙設防鴿刺，但鴿子還是會鑽進去，現在只好用網抓，再交給動保處。

「一開窗，窗台竟堆積了十餘公分厚的鴿糞」。住新北市板橋區的王姓市民說，野鴿長期群聚住家周邊，鴿糞不僅困擾生活，更擔心衛生問題，為此買了一台高壓沖洗機，趁著雨天清除鴿糞。

雲林縣近年多個鄉鎮鴿害嚴重，縣議員簡慈坊說，斗南鎮阿丹里一處社區陳情，一戶長期閒置空屋成了野鴿棲地，上百隻鴿子盤旋聚集，社區後方排水溝、地面到處是鳥糞，居民苦不堪言，更擔憂危害健康。

簡慈坊說，有居民因擔心到醫院抽血檢查，結果驗出血液中有鴿子帶原的隱球菌，衛生局雖提供消毒用品並指導環境清潔，但野鴿依舊聚集，通報防疫所，僅能轉介防鳥業者評估，費用須由住戶自行負擔，「社區沒有共識，政府也無有效解決辦法」，只能眼睜睜看著野鴿愈來愈多。

雲林縣莿桐國小校園附近有不少養鴿戶，幾年前校舍改建後，斜屋頂設計意外成為野鴿築巢熱點，操場經常可見野鴿悠閒踱步，校方擔心族群持續增加影響環境，爭取經費裝設防鴿網，希望降低野鴿棲息。高雄市阿蓮國中因校園周邊有多處鴿舍，大量鴿子進入校園棲息，日前更傳出多名學生遭禽蟎叮咬。

雲林基督教醫院家醫科主治醫師王律凱指出，鴿害帶來的不只是環境問題，更潛藏健康風險。鴿糞常帶有隱球菌，人體吸入後可能造成隱球菌肺炎，尤其免疫力較差的成人與兒童風險更高，嚴重時甚至危及生命，應避免直接接觸鴿糞及揚塵。