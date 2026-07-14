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食安疑慮 蘋果芬普寧農藥殘留放寬惹議

聯合報／ 記者廖靜清董俞佳／台北報導
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準訂為三ppm 。示意圖。記者曾吉松／攝影
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準訂為三ppm 。示意圖。記者曾吉松／攝影

衛福部發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，蘋果的芬普寧農藥殘留標準從原本○點五ppm調整為三ppm，外界質疑標準放寬六倍。衛福部食藥署強調，農藥殘留容許量修訂採滾動式管理，過去未單獨訂定蘋果芬普寧殘留容許量，而是沿用「梨果類」標準，此次依據相關資料訂定，反映不同作物實際合法用藥狀況，符合國際慣例。

衛福部次長林靜儀昨天在「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」專題報告會前表示，各國農藥殘留標準都會依據國際貿易需求、各國農業使用情形及毒理學專業評估訂定，長期以來，不論是進口水果或台灣出口農產品，都必須符合各國食安規範並接受檢驗，相關制度行之有年。

近日網路流傳臉書貼文為「食藥署放寬蘋果農藥芬普尼殘留標準六倍」，食藥署食品組長許朝凱表示，這次修正蘋果殘留容許量的農藥為「芬普寧（Fenpropathrin）」，並非「芬普尼（Fipronil）」，兩者為不同的農藥成分，不應混為一談。

許朝凱說，芬普尼在國內是環境用藥，早已不准用於農藥用途。芬普寧很早就訂在相關作物裡，包括葡萄、蓮霧等都有個別標準。這次修正於一一一年由跨國公司提出，把蘋果自梨果類中獨立，比照葡萄、蓮霧等，由類別標準變為個別標準。修正內容於今年一月完成預告，歷經逾三個月公開徵詢意見，四月公告，相關資訊均依法公開透明。

食藥署說，外界稱「放寬標準」，其實誤解此次調整內容。過去並未單獨訂定芬普寧殘留容許量，而是沿用「梨果類」標準。這次則依據蘋果田間殘留試驗資料，重新建立專屬的最大殘留容許量（ＭＲＬ），並非單純提高容許值，而是反映不同作物實際合法用藥狀況。此做法符合國際做法，也反映實際用藥，並非「放寬標準」。

食藥署強調，農藥殘留容許量標準基於國內外資料、毒理資料、田間殘留試驗及國人膳食攝取情形進行風險評估，不存在所謂美國壓力或政治交換，更與「台美對等貿易協定」（ＡＲＴ）無關。食藥署未訂定蘋果芬普尼標準，臉書貼文與事實不符，已函請Meta公司依平台規範盡速下架，並函送所轄地方主管機關依法查處。

農藥殘留 蘋果 衛福部

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