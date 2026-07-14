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蘋果農藥殘留放寬 專家籲公開專家會議內容

聯合報／ 記者李柏澔洪子凱沈能元／台北報導

衛福部發布農藥殘留容許量標準修正草案，蘋果芬普寧農藥殘留標準從○點五ppm放寬至三ppm，遭外界質疑標準放寬六倍。專家表示，政府應做好風險溝通，說明放寬標準的原因，是否對嬰兒、孕婦有影響，應公開放寬標準的專家會議內容；另有學者建議，公布日韓等國農藥殘留標準，方便比較參考。

北市議員侯漢廷表示，他於五月時就指出，因美方多次關切，農業部放寬一七四項農藥殘留標準。當時他質疑標準放寬有參雜美國因素，二○二六年「貿易障礙報告（ＮＴＥ）」中指出，美方多年來對台灣的農藥最大殘留容許量（ＭＲＬ）審查表示關切。對於中央一再表示與美方無關，他痛批「不要自己跪了還要騙人民」。

陳李農改團隊執行長李武忠說，訂定農藥殘留標準就是因為農藥確實會對人體產生影響，蘋果是國際流通水果，若從食安角度來看，標準愈嚴格愈好，但要有科學根據。

李武忠質疑，台灣這次放寬蘋果芬普寧標準的原因是什麼？雖然依照科學根據，對嬰兒、孕婦等族群是否都沒問題？政府若每次都只用經專業評估的回答草草帶過，只會讓國人更加不安。此外，放寬標準的專家報告應公開，讓外界檢視。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，依相關法規，蔬果殘留農藥標準調整，業者可向食藥署提出申請，經專家會議討論，若在一定攝取量下食用沒有風險，就會加以調整。芬普寧放寬雖對人體健康危害低，但政府應做好溝通，降低民眾疑慮。台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳建議衛福部提供主要國家芬普寧殘留標準，方便比較參考，也比較客觀。

衛福部 侯漢廷 農藥殘留

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