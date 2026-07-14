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癌友近百萬人 民團籲癌後照顧入法

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

癌症治療進步，估計全台癌症存活者逾九十七萬人，癌友醫療、就業、經濟、照顧等備受關注。立法院衛環委員會昨至癌症希望基金會，進行「癌症相關病友團體及癌友支持性需求現況」考察。癌症防治法上路廿三年，民團建議應將「有支持需求之癌症存活者」納入，且從預防、治療，延伸心理支持、職場就業等生活重建面向。

主持考察會議的民進黨立委王正旭指出，癌症防治法自二○○三年立法至今，當時全癌症五年存活率從不到五成，至二○二三年提高至百分之六十二點三，從健保資料推算，目前我國癌症病友總數約接近百萬人，癌症倡議團體期待政府提供更多資源，包括病友及家屬心理健康資源，與癌友就業支持、職務合理調整及友善職場保障等。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，罹癌後的生理健康、心理情緒、社會關係等挑戰，伴隨癌友一生。「法規應增加對罹癌後生活重建、復歸社會與職場等協助。」未來癌症防治法修法建議應新增「有支持需求之癌症存活者」，明確納入心理支持、重返職場、社區支持與家庭支持等，讓癌症防治從「延長生命」進一步走向「癌後全程照護」。

台灣癌症基金會政策倡議組主任游懿群說，基金會關注癌友心理諮詢需求，提供五次免費心理諮商療程，建議癌症防治法納入心理社會支持，並將癌藥基金法制化，用於支持癌症新藥、精準醫療等。乳癌病友協會理事長黃淑芳說，應推動職務與工時彈性調整，支持病友穩定就業，並增訂癌症治療假，打造友善職場。

年輕病友協會秘書長劉桓睿說，病友回歸職場需要職務再設計、再訓練，或是改善就業市場不友善等。陽光基金會服務第三、四期口腔癌病友，由於其顏面外觀損傷，於說話、吃飯、工作等造成嚴重影響，就業也十分困難，甚至有病友應徵保全，但受外貌影響遭到住戶全體反對，需要政府提供就業協助。

民進黨 癌症 王正旭

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