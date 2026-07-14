財政部新版發票App 玩任務抽好禮

財政部為推廣新版統一發票兌獎App及雲端發票，今起推出「雲端新世界 環保享便利」宣導，祭出一萬六千個獎項、總獎額二一五萬元，民眾下載更新App、完成指定任務，有機會獲得咖啡券、電子禮券及環保綠點等好禮。

財政部賦稅署昨天舉辦啟動記者會，賦稅署長宋秀玲、南區國稅局長陳慧綺出席。宋秀玲表示，統一發票兌獎App七月完成全面改版，鼓勵更多民眾下載更新、體驗新版功能，養成使用雲端發票、設定領獎帳戶及載具歸戶等習慣，落實發票從開立、儲存、對獎到領獎全程無紙化。

南區國稅局指出，此次活動七月十四日上午十時起至九月卅日下午六時止，共規畫「參加拿好禮」、「捐發票送好禮」、「環保綠點加碼送」及「任務積分英雄榜」等四大主題。

民眾註冊活動會員，即可參加電子咖啡券抽獎，分別在七月十四日、七月廿七日、八月十七日及九月十四日共四梯次發送，每梯次限量兩千份，送完為止。

其中，「任務積分英雄榜」設計儲存雲端發票、載具歸戶、設定領獎帳戶、觀賞租稅影片、填寫App問卷及推薦好友等多項任務，搭配轉盤、刮刮卡及拉霸等互動遊戲累積積分，前兩千名可獲五百元、一千元或兩千元電子禮券。若八月八日前新版App更新數達三三○萬人，每位符合資格使用者可獲一百點環保綠點，邀請大家一同開啟雲端發票新生活。