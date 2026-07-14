小小4行動 友善幫助失智者

鴿害嚴重，公園、學校等公共場所隨處可見成群野鴿聚集，連住宅區也淪陷。台北有整棟住戶因禽蟎叮咬，十餘人罹患皮膚病，甚至有一家三口因吸入鴿糞發燒，擔心引發腦膜炎；雲林則有居民到醫院抽血檢查，竟驗出鴿子帶原的隱球菌，野鴿的寄生蟲、帶原及大量鴿糞不僅帶給居民生活困擾，更引爆公共衛生危機。

2026-07-14 00:00