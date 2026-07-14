友善失智防走失 民團：建構社區網絡

北市二四九萬人口，失智症推估約四萬八千人，為防範走失，社會局提供個人衛星定位器、防走失手鍊、指紋捺印、緊急聯絡卡等，個人衛星定位器補助申請二○二二至二○二四年僅一三四件，平均年不到五十件。民眾申請意願偏低，民代建議提高補助誘因。台灣失智症協會認為，建立社區失智網絡也至關重要。

北市社會局表示，部分長者無意願申請可能是因無外出能力或需求、不習慣佩戴手鍊等。另，防走失手鍊主要功能僅限於提升走失後被尋獲機率，更需要結合家庭、社區與專業照護力量，提升失智症者福祉。

北市議員詹為元指出，能發揮尋獲效率的個人衛星定位器補助申請，二○二二至二○二四年僅一三四件，平均年不到五○件。他建議，應提升補助誘因，市府也應研議定期回訪機制，掌握實際佩戴情況。

台灣失智症協會副秘書長陳巧宜表示，個人衛星定位器要長輩願意佩戴，也需定期充電，有些家屬會以AirTag或手機取代衛星定位。另外，除愛心手鍊，協會也會提供能寫姓名、緊急聯絡電話等布標，縫製在長輩平時愛穿的衣服上，如沒有帶物品，還可透過衣服找到聯絡資訊。

陳巧宜說，預防長輩走失，需要社區大眾一起協助，如發現失智長輩，最基礎是先詢問去哪裡、需不需要協助，讓長輩先「留步」，再到適當空間休息，此時若發現身上有聯繫電話，可幫忙撥打或是聯繫警局。

「友善店家能構築友善環境，失智者在社區要被友善對待。」陳巧宜說，失智者有固定的生活圈，如習慣到超商購物等，有時候可能會忘記怎麼買東西、忘記結過帳，店員不要過度反應，可協助詢問狀況。若失智者被喝斥或遇挫折，可能更不敢出門。