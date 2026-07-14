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健康你我他／遵醫囑服藥 健康金不換

聯合報／ 文／老徐（ 北市中正）
健康金不換，平常一定要遵醫囑服藥，注意飲食、生活作息、運動。圖／老徐提供
健康金不換，平常一定要遵醫囑服藥，注意飲食、生活作息、運動。圖／老徐提供

父母相繼罹患癌症，歷經一段飽受折磨的過程，讓我們有一點心理緩衝。但當小妹突然中風倒下，仍讓我們措手不及。

小妹個性好強，凡主管交代的任務，無不身先士卒。當公司不斷拓展業務時，她日夜加班，完全不顧自己身心疲憊的狀態。

5年前，當時家人以為她只是過度操勞，罹患重感冒需休息，在她昏睡兩天後，卻發現她出現意識模糊、口齒不清症狀，即刻送往急診，做完檢查後，住進加護病房。她的血塊深入腦部，不宜開刀，要靜觀變化，家人非常自責，深怕錯失黃金治療時間。住院近一個月，她仍心心念念手上的工作，令人生氣又難過。

血塊在大腦左側語言區，造成失語症。小妹從一位口才便給、伶牙俐齒的人，一下變得語焉不詳、無法表達正確詞彙，內心的挫折，無法言喻。幸而，經過語言治療，重新建立詞彙網路，慢慢克服溝通上的障礙。血塊壓迫的區域，仍易形成新的血栓，增加二次中風的機率。但她未合併其他身體障礙，已是不幸中的大幸。

一年後她重返職場，擔任基層工作。這次中風，給小妹及家人敲了一記警鐘。平常一定要遵醫囑服藥，注意飲食、生活作息、運動，不讓健康問題造成遺憾，帶給家人壓力。唯有自助，才會有人助，可能會天助。健康是千金不換，別等失去了才來悔恨。

中風 父母

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