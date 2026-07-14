全台37萬失智人口 逾6成輕度

國衛院最新調查，全台失智症人口已逾37萬人，其中6成4屬於極輕度與輕度失智症。天主教失智老人基金會表示，許多照顧者把重心全部放在患者身上，忽略自己身心狀況，最後憂鬱症、失智症上身，甚至比失智者更早離世。其實，「失智症並非只有患者一人面對，整個家庭都需要重新學習生活。」

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑說，許多家屬在家人確診失智後常感到徬徨無助，不知道該如何與家人相處，也不知道如何安排生活作息、活動及飲食，長期照顧壓力更可能影響自身健康。

基金會2016年推動「輕度失智者生活型態再設計之自主管理團體」，以「生活」為核心，協助長者訂定運動、飲食與社交行動計畫，透過照顧者陪伴，讓長者重拾生活自主的動機。實證經驗顯示，輕度失智者具備自我管理潛力，雖行動計畫仍需家屬參與，此過程更增進了家屬與個案間的情感互動。

基金會2020年將團體轉型為「這樣活、不失智～輕度失智者與照顧者生活型態再設計團體」，結果顯示失智者 「簡易智能狀態測驗」（MMSE）分數平均進步1.4分、憂鬱分數下降1.2分，照顧者自我效能也有所提升。

為陪伴更多失智家庭不再孤軍奮戰，基金會今年首度推出「健腦下午茶」系列活動，規畫6場實體課程，首場邀請台北護理健康大學教授黃秀梨講授「失智症家庭生活再造」；也邀請與失智症共舞13年的劉仁海牧師及楊菊鳳師母，分享從確診初期的徬徨無助，到夫妻攜手重新建立生活節奏、積極面對失智疾病的心路歷程，一同陪伴失智家庭彼此交流、分享與支持。

陳俊佑說，多數失智症患者在確診初期仍具有學習能力與生活自主性，若能及早用藥，並透過健腦生活型態介入，不僅有助促進認知功能，更能延緩失能、提升生活品質。「健腦下午茶」實體課程，洽詢請電：（02）2332-0992轉158。