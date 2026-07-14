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健康名人堂／環島話聊 一場走遍全台的愛與陪伴

聯合報／ 韓柏檉／台北醫學大學公共衛生學系教授

有些事情，不是因為偉大才去做，而是因為心裡放不下。前一陣子完成的「韓教授環島話聊」，起源於一個單純的念頭，如果有人願意開口，我一定盡我所知、盡我所能，陪他走一段。

關心癌友 我從一杯咖啡開始

多年來，我一直有一個「關心癌友」的計畫。只要有人願意聯絡我，我一定回應；只要有人願意提問，我一定盡力解答。但我慢慢發現，有一群人是不會主動求助的，他們害怕打擾別人。他們把焦慮藏在心裡。他們看起來堅強，卻在夜深人靜時最孤單。

而我知道，當心門關起來，身體的恢復力，也會慢慢關上。如何讓他們願意走出來？如何讓他們知道，自己並不孤單？於是，我用更貼近生活的方式，從一杯咖啡開始，找一家咖啡廳，邀請大家來坐坐，沒有正式講座的距離感，沒有醫療名詞的壓力，只有真誠的對話。

第一次活動在台北中山堂咖啡廳，來的人四面八方。很多人認識我，但我並不認識他們。然而我知道，願意走進那個空間，本身就是送給自己的一份禮物。那一天，有人愁眉苦臉地進來；有人說到紅了眼眶，有人流下眼淚，也有人，最後露出久違的笑容。

每一個問題，我一一回答。他們的疑惑，也可能是別人的疑惑。我的回答，也許不只幫助一個人。我也分享自己走過的路。那些痛，那些不安，那些掙扎，讓他們知道，「你不是比較糟。你只是正在經歷。」

那天活動結束後，我想如果這樣的對話能帶來力量，是不是應該走出去？不是等人來找我，而是主動走到他們面前。就在那天，我做了一個決定，我要走遍全台灣，每個縣市，至少辦一場。我把這個決定當場告訴大家，這是對大家的承諾，也是給自己的使命，公開說出來，是給自己一份督促。

活動怎麼辦？其實很簡單，只要有人願意承辦，找場地、做海報、通知大家。我負責到場分享。人數不拘、場地不限，若在咖啡廳，就各自付餐點費。我不收演講費，交通住宿自理。有些企業團體機構或經濟較好的癌友願意分擔費用，我也接受他們的好意。那不是酬勞，是一份共同完成的心意。

一步一步 走過台灣廿個縣市

消息慢慢傳開，有人主動接棒。有人願意協助。就這樣，一步一步走下去。我走過台灣廿個縣市，包含澎湖、金門、馬祖。有些人說，很多專家學者不一定願意離開台北。但對我而言，這不是巡迴講座，這是一種理解。因為我曾經痛過，我知道那種害怕與徬徨。

我知道，他們真正渴望的，不只是醫療知識，而是有人懂。場次也許不算多，但意義很深。那是一個過來人，把手伸出去；那是一份願力，走進偏鄉與離島。

聊心療心 不是演講而是陪伴

環島話聊，不只是活動，它不是化療本身，它是療心，不是演講，是陪伴。不是專家的權威，是一個走過來的人，輕輕地說：「我懂。」如果有一天，有人因為這些對話而願意打開心門，願意再給自己一次機會，那麼這趟環島，就值得。

環島

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