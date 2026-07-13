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蘋果芬普寧標準調整至3ppm 專家揭洗淨、「這樣吃」可避免大部分農藥

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準從原本0.5ppm修正至3ppm。記者曾吉松／攝影
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準從原本0.5ppm修正至3ppm。記者曾吉松／攝影

衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，其中蘋果芬普寧（Fenpropathrin）藥物殘留標準從0.5ppm放寬至3.0ppm。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，依相關法規，蔬果殘留農藥標準調整，業者可向食藥署提出申請，經專家會議討論，若在一定攝取量下食用沒有風險，就會調整。芬普寧放寬雖對人體健康危害低，但政府應做好溝通，降低民眾疑慮。

近日有臉書貼文謠傳「食藥署放寬蘋果農藥芬普尼殘留標準6倍」，衛福部食藥署食品組長許朝凱表示，芬普寧（Fenpropathrin）與芬普尼（Fipronil）為不同農藥。食藥署未定蘋果芬普尼標準，謠言引發民眾對蘋果食用安全的疑慮，將依法究辦，最高可處3年有期徒刑或100萬罰鍰。

許朝凱說，芬普寧用於蔬果，葡萄、蓮霧等都有個別標準，過去蘋果屬於「梨果類」標準，如今比照葡萄、蓮霧，從類別標準改為個別標準。

曾多次參與農藥容許量調整會議的楊振昌說，過往開會時，多希望農藥殘留量愈低愈好，或不應放寬，但每個國家地理環境、種植作物不同，使用農藥情形也不同。經會議通過調整的農藥，對人體危害低，但往往社會觀感不佳，尤其國人重視食安，呼籲政府應做好溝通。建議民眾食用帶皮水果時，除洗淨外，應削皮食用。

許朝凱也說，芬普寧屬於水溶性農藥，同時也屬於非系統性農藥，多數存在於果皮表面，建議食用前，應將蔬果洗淨再吃，可以去除大部分農藥殘留。

蘋果 衛福部

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