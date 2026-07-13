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天天熬夜加三高…34歲男驚患急性心梗 醫曝關鍵2指標

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，現代人因外食頻繁與作息不規律，導致心血管疾病嚴重年輕化。示意圖／Ingimage
專家指出，現代人因外食頻繁與作息不規律，導致心血管疾病嚴重年輕化。示意圖／Ingimage

心肌梗塞已經不是老年人的專利。一名年僅34歲的男子日前因接連出現胸痛、狂冒冷汗及背痛等特徵，檢查竟被醫師宣告「三條冠狀動脈都堵住了」，當場簽下病危通知書。男子在生死關頭走一遭後，將這段經歷發上網，呼籲民眾務必對自身健康抱持警覺。

這名男子在Threads上發文坦言，自己平時有抽菸飲酒、三高高血壓、高血糖高血脂）等習慣，體重也曾達125公斤，且不愛看醫生。從7月9日下午開始，他便感覺到胸口出現一陣一陣的刺痛，隨後開始狂冒冷汗、背部劇烈疼痛，但他第一時間卻誤以為只是工作太累、壓力太大所致。

直到隔天下午，他驚覺身體狀況極度不對勁，所幸身邊的工程總監及時開車載他就醫。當他強忍疼痛走進急診室，描述自己「心臟痛、猛冒冷汗、背很痛」的症狀時，一旁的護理師立刻大喊：「不用坐了，直接過來！」

隨後原PO便開始量血壓、抽血、貼心電圖等，醫護人員甚至當場遞上病危通知書，讓他嚇得當場落淚，偷偷拉著身旁的護理師詢問：「我會死嗎？」而護理師眼神溫柔且堅定地吐出一句：「希望不要。」 這深刻的四個字，成為他這輩子永遠忘不了的震撼教育。

換上手術服後，原PO隨即被推送進心導管室進行手術。他透露，手術全程自己都是處於完全清醒、僅局部麻醉手臂的狀態。當躺在手術台上時，他人生第一次體會到什麼叫做「電影般的跑馬燈」，從小到大做過的事、遇過的人、成功與遺憾，一幕幕無比清晰地浮現在腦海，讓他忍不住當場在手術室失聲痛哭。

幸好心臟內科主任溫柔安慰他「福大命大，很多人連到醫院的機會都沒有」，肯定他具備極佳的安全意識。然而下一秒，醫師卻告訴他：「你的三條冠狀動脈都堵住了。」

原PO震驚之餘，配合醫師建議自費安置了每支要價約7萬元的塗藥支架。當氣球在心臟內把血管撐開、支架精準定位的那一刻，他突然深深吸了一口氣，驚覺那種久違的順暢呼吸感，在過去常被自己誤以為是太胖導致容易喘，殊不知心臟早已壞掉多時。在歷經ICU加護病房一天的嚴密觀察，以及普通病房兩天的悉心照料下，原PO終於在12日順利出院，驚險撿回一條命。

心臟內科醫師連思涵也留言指出，近年來心肌梗塞在臨床上已呈現明顯的年輕化趨勢，絕對不是老年人的專利。呼籲大眾現在開始保養房子（身體）與水管（血管）永遠不嫌晚，除了嚴格控管三高（血壓、血糖、血脂）以確保支架不再回堵，更要時刻點檢個人的「低密度膽固醇」與「Lp(a) 脂蛋白」

原PO最後也呼籲網友，只要出現胸痛、冒冷汗、背痛（尤其是心臟正後方）、喘不過氣等四大危險症狀，拜託絕對不要忍耐，更不要奢望睡一覺就會好，立刻去急診掛號，才能守護好自己的生命安全。

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